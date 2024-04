Daily Mail reveló qué piensa Kim Kardashian de ThanK you aIMee, la nueva canción de Taylor Swift

Taylor Swift acaba de lanzar su nuevo disco titulado ‘The tortured poets department’, compuesto de un total de 31 canciones inéditas que han dado mucho de qué hablar, pues sabemos que la cantante es la reina de los easter eggs, además de que le encanta lanzar indirectas a través de las letras de sus temas musicales. Por ejemplo, una de las nuevas canciones se titula ThanK you aIMee se cree que está dedicada a Kim Kardashian, con quien tuvo un enfrentamiento en el pasado.

Fue en el 2009 cuando comenzaron las diferencias entre Taylor Swift y Kanye West, después de que el cantante interrumpiera infamemente a la intérprete estadounidense durante el discurso de aceptación que dio en los MTV VMA para señalar que el video musical de Beyoncé era mejor que el de ella. Por defender a Kanye, Kim se vio involucrada en el suceso.

“ThanK you aIMee": Kim Kardashian reacciona la canción que le habría dedicado Taylor Swift

De acuerdo a Daily Mail, Kim Kardashian se siente “humillada” por los ataques que está recibiendo por parte de los Swifties.

“Taylor ha humillado a Kim y sabe que no hay nada que pueda hacer al respecto. Kim consiguió lo que temía que le pasaría con el tiempo y ahora está acorralada porque sabe que el ejército de Taylor la destruirá si dice algo”.

¿Qué planea hacer Kim al respecto? El medio reveló que la estrella de Keeping Up With The Kardashians “permanecerá en silencio y espera que desaparezca”.

La fuente también señaló que Kim es “consciente del dolor” que le causó a Taylor hace años y señaló que Kim ha “intentado con todas sus fuerzas hacer las paces en los últimos años”.

“Pero ella nunca hizo lo único que realmente necesitaba: simplemente disculparse”, agregó la fuente, señalando que desde el lanzamiento de ‘The tortured poets department’, “los fans ya están enviando spam a sus publicaciones de Instagram con ‘gracias aIMee’”.