Aunque no lo creas, el clímax no es lo que tiene mayor relevancia durante el sexo para un hombre...

Aunque no lo creas, la mente masculina es todo un misterio cuando se trata del ámbito sexual. Podrás pensar que los hombres se limitan a pensar en lo más básico durante la intimidad, como llegar al orgasmo, pero la realidad es que hay otros factores que tienen mayor relevancia para ellos cuando están en la cama con la persona que les gusta. ¿Te imaginas cuáles son?

Las 6 cosas que todo hombre quiere en la cama

Luces prendidas

No es ningún secreto que, cuando se trata de sexo, los hombres son muy visuales por eso aman hacerlo con las luces prendidas, pero los estudios revelan que ese sentido también es clave para ti. “De hecho, el 50% del cerebro actúa procesando la visión”, dice Daniel Amen, autor de Sex on the Brain (Sexo en el cerebro).



Elogios

Las mujeres no son las únicas que disfrutan de los elogios y piropos, a los hombres también les gusta escuchar cumplidos sobre su apariencia, su estilo y su desempeño en la cama.

Un espejo

De acuerdo al terapeuta y experto en sexualidad, Rhian Kivits, tener sexo de frente a un espejo tiene múltiples beneficios como aumentar el placer, la compatibilidad y la excitación debido a que “ayuda a demostrar que realmente te desea” y “ves el placer que experimenta” la otra persona, lo que ayuda a mejorar la conexióon íntima.



Dirty talk

Si estás interesada en ampliar tus panoramas sexuales y experimentar nuevas técnicas, tienes que probar el dirty talk, a la mayoría de los hombres los vuelve locos. “Decir o escuchar palabras cargadas eróticamente estimula la transmisión de dopamina, que juega un gran rol en la excitación sexual” aseguró Ian Kerner, autor del libro Passionista. ¿A los hombres les gusta que les hablen sucio? Es una pregunta que muchas se han hecho, y pareciera ser que la respuesta es “sí". Prueba hablándole a tu pareja sobre todas esas fantasías íntimas que tienes; qué es lo que deseas hacer y de qué forma. Después pregúntale sobre sus propias fantasías. Seguro que con esto conseguirás elevar el deseo de tu pareja hacia ti en cuestión de segundos.

Satisfacerte

Amanda Goff, conodida como Samantha X, ha escuchado a cientos de hombres hablar sobre sus más profundos deseos durante el sexo y fue así como logró determinar qué es lo que ellos bucan en la cama. Te damos una pista, tiene que ver con su ego.

“Los hombres se mueven por el ego. Es el juego lo que les excita. Una vez que sepan que estás pasando un buen rato gracias a sus habilidades en el dormitorio, disfrutarán”, dijo la experta a Mamamia, revelando que lo más importate para los hombres en el dormitorio es satisfacer a su pareja sexual.



Espontaneidad

No te encasilles en una sola posición sexual, deja que la pasión y el deseo los lleven a experimentar diferentes posturas en la cama, de esta forma descubrirán cuál de ellas les genera más placer. La espontaneidad jugará a su favor durante la intimidad.