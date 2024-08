Actrices que podrían interpretar a Britney Spears en su película biográfica

¿Quién de estas actrices te parece más idónea para interpretar a Britney Spears en su película biográfica?

A través de su cuenta de X, la princesa del pop anunció que ha estado trabajando junto a Marc Platt en su nuevo proyecto: una película biográfica basada en su libro The Woman in Me y una de las primeras dudas que surgen al respecto es ¿quién sería la actriz idónea para darle vida a la princesa del pop en su propia película?

Sabrina Carpenter

La actriz favorita para interpretar a Britney Spears es Sabrina Carpenter, la joven actriz de 25 años que emergió de Disney Chanel y luego se convirtió a la música pop, de hecho, Sabrina Carpenter interpretó ‘Baby One More Time’ durante su gira ‘The Emails I Can’t Send Tour’ en 2023.

Sidney Sweeney

Aunque Sidney no tiene como tal una carrera musical, la actriz se ha posicionado como una de las favoritas del fandom de Britney por sus increíbles participaciones en Everyone But You, Immaculate y Madame Web.

Elle Fanning

En 2022 la experimentada actriz se disfrazó de Britney Spears para Halloween para lo cual utilizó un sostén verde, pantalones cortos, una capa y un micrófono con auriculares, así como una serpiente de utilería alrededor de su cuello reviviendo el look de Britney durante los MTV Video Music Awards de 2001, por lo que no sería sorpresa que Elle Fanning obtuviera el papel principal de la biopic.

Florence Pugh

Por sus interpretaciones en Oppenheimer, Midsommar, Mujercitas de Greta Gerwig y su debut como superhéroe Black Widow, Florence Pugh se perfila como una de las favoritas para interpretar a Britney Spears.

Miley Cirus

Además de los dotes actorales y musicales de la recién galardonada con el Grammy, Miley Cirus también tiene una fuerte disputa con su figura paterna tal como ocurrió con Britney Spears durante muchos años de su carrera, por ello también es considerada como una de las favoritas para darle vida a la princesa del pop.