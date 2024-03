¿Qué dijeron los actores de Manual de supervivencia escolar de Ned que hicieron molestar a Drake Bell?

Hace algunos días salieron a la luz las declaraciones de Drake Bell, quien fue una de las víctimas de Brian Peck, un ex productor de Nickelodeon:

“Brian y yo nos hicimos muy cercanos porque teníamos muchos de los mismos intereses, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado”, dijo Bell en una escena de la serie documental, según PEOPLE. “A menudo recuerdo esa época y me pregunto cómo diablos sobreviví. Recuerdo todos los eventos abusivos, pero todo lo demás es muy borroso para mí, lo cual es una lástima porque experimenté muchas cosas maravillosas en mi vida y mi carrera durante este tiempo. Pero estaba tan eclipsado y arruinado por lo que estaba enfrentando por dentro que me lo hizo muy difícil”, reveló en el documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV.

Tras sus declaraciones, el elenco de Manual de supervivencia escolar de Ned hizo una broma de mal gusto al respecto y Drake Bell arremetió contra ellos.

Actores de Nickelodeon se burlan del caso de abuso de Drake Bell y el actor no se quedó callado

“Daniel, te dijimos que nunca hablaras de eso. Vuelve a tu agujero, Daniel, y dame tus agujeros”, le dijo Devon Werkheiser, el actor quien interpretó a Ned en el programa, a su ex coprotagonista, Daniel Curtis Lee, quien le dio vida a Cookie. “Lo siento, no deberíamos bromear sobre esto. Realmente no deberíamos. Nuestro set no fue así. No, es jodidamente horrible. La mierda de Drake Bell, es una locura escucharla. Eso está jodido. Y eso nunca salió a la luz, lo cual es realmente una locura. Realmente salvaje”, dijeron, tratando de arreglar lo que habían dicho anteriormente.

Una vez que Devon y su ex coprotagonista Lindsay Shaw se retractaron del chiste, el primero de ellos respondió a un comentarista que preguntó: “Entonces, ¿estuvieron todos involucrados?”.

“Ya no hablaré de esto. Ya no hablaré de esto!, dijo Devon. “Chicos, no podemos bromear así, Jesús. A veces, el humor nos ayuda a superar las cosas”.

Drake no se quedó callado y al ser uno de los artistas que sufrió abuso sexual por parte de los productores de Nickelodeon, respondió con el siguiente mensaje: “Ned’s Declassless... esto es una locura... ríanse, muchachos... ríanse”, tuiteó Bell. "¡¡Denme sus cul0s!!’ ¡¿En serio?!”.

Hasta el momento, los actores de Manual de supervivencia escolar de Ned no han dado declaraciones al respecto.