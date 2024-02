Hace algún tiempo, Austin Butler se refirió a Vanessa Hudgens como una “amiga”, y finalmente abordó su actual situación con ella

Austin Butler y Vanessa Hudgens mantuvieron un romance durante nueve años, pero sus apretadas agendas los llevaron a terminar su relación. Mientras que la artista estaba ocupada grabando The Princess Switch 2, Austin estaba en la producción de la biopic de Elvis Presley. De hecho, hace algunos meses el actor se metió en problemas después de que contara una anécdota relacionada con su papel protagónico en Elvis y señaló que una “amiga” le sugirió interpretar al rey del rock and roll. Esa “amiga” era Vanessa, por lo que los internautas enfurecieron debido a que no le dio su respectivo crédito.

“El mes antes de escuchar que [el director] Baz [Luhrmann] estaba haciendo la película, iba a mirar las luces navideñas con una amiga y había una canción navideña de Elvis en la radio”, dijo en ese momento. “Y yo estaba cantando y mi amiga me miró y me dijo: ‘Tienes que interpretar a Elvis’. Le dije: ‘Oh, es una posibilidad muy remota’. Un par de semanas después, estaba tocando el piano. Realmente nunca canté para ninguno de mis amigos ni nada por el estilo. Esa misma amiga estaba allí y yo tocaba el piano. Ella dijo: ‘Lo digo en serio. Tienes que descubrir cómo puedes conseguir los derechos de un guión’. Entonces, mi agente llamó y dijo: ‘Baz Luhrmann está haciendo una película de Elvis’”, contó Butler.

Finalmente, Austin Butler decidió hablar al respecto en una nueva entrevista con Esquire.

A 4 años de su ruptura, Austin Butler revela lo que siente actualmente por Vanessa Hudgens

“Oh, sí, aprendí una lección con eso”, explicó Austin al medio. “Sentí que estaba respetando su privacidad de alguna manera y no quería sacar a relucir un montón de cosas. Cosas que le harían tener que hablar”.

La estrella de Dune: Part Two también dijo que él tiene “mucho amor y cuidado por ella” y añadió que “de ninguna manera estaba tratando de borrar nada” de lo que tuvo con ella en el pasado."Valoro tanto mi propia privacidad que no quería renunciar a la privacidad de nadie más”, concluyó Austin.