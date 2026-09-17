En los últimos años, las redes sociales han popularizado conceptos como la “energía femenina” y la “energía masculina”, y aunque estas ideas plantean que todas las personas poseen ambas, para algunas mujeres la dinámica puede volverse complicada cuando perciben que su pareja se encuentra demasiado inclinada hacia la llamada energía femenina.

Los hombres con una “energía femenina” muy desarrollada no necesariamente son malos; sin embargo, la dinámica puede volverse problemática cuando adoptan una actitud pasiva y dejan que su pareja asuma por completo la responsabilidad de sostener la relación.

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¿Cómo identificar a un hombre con energía femenina?

Cuando un hombre se inclina demasiado hacia la llamada “energía femenina”, se puede identificar a través de su manera de relacionarse, tomar decisiones y asumir responsabilidades dentro de la relación, y estas señales podrían ayudarte a identificarlo.

No ha desarrollado inteligencia emocional

Un hombre femenino se deja dominar por las emociones, es decir, reacciona de forma desproporcionada y se pone en plan de víctima y deja que sus sentimientos condiciones sus decisiones. Un hombre masculino, por el contrario, se dejaría sentir la emoción sin perder el control.

Evita los conflictos

Mientras que un hombre considerado “femenino” suele evitar los conflictos o reacciona de manera pasivo-agresiva y genera drama, el “masculino” los afrontaría con calma, claridad y disposición para resolverlos.

No tiene ambiciones ni metas

Un hombre sin metas definidas puede proyectar una sensación de estancamiento o falta de dirección, mientras que trabajar por objetivos concretos transmite determinación, compromiso y seguridad.

La forma más rápida de identificar a un hombre con energía femenina (y por qué debes huir de él) Getty Images

Deja en tus manos todas las decisiones importantes

Deja en su pareja la responsabilidad de organizar, planear y resolver prácticamente todo dentro de la relación, argumentando que él se puede adaptar a lo que sea, es decir, no resuelve y tampoco es proveedor.

Pide el 50/50

Los hombres femeninos utilizan el “50/50” como una forma de desentenderse de la iniciativa, el compromiso o las necesidades de su pareja, convirtiendo la relación en una especie de intercambio de cuentas en lugar de una dinámica de corresponsabilidad.

¿Por qué deberías huir de un hombre con energía femenina?

Una relación puede volverse desgastante cuando una de las personas se convierte en la responsable de mantenerla funcionando, y en este caso, eres tú quien carga con toda la responsabilidad de la relación.

Organizas las vacaciones, resuelves los problemas, planteas las conversaciones sobre el futuro o tomas las decisiones importantes, mientras que tu pareja simplemente acepta lo que se decide sin aportar nada.

Con el tiempo, esta dinámica puede hacer que una persona deje de sentirse como parte de un equipo y empiece a percibirse como la única responsable de que la relación avance.

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