Durante décadas, el ideal masculino estuvo ligado al lujo, la perfección física y una imagen inalcanzable; sin embargo, las nuevas generaciones parecen estar cambiando las reglas del deseo con la llegada del llamado “hombre montaña”, un perfil que conquista por su autenticidad, calma y estabilidad emocional.

Y no, no se trata de un hombre que disfrute de escalar cerros o vivir en el bosque, sino de cualidades que los hacen únicos y que cada vez más mujeres buscan porque les brindan paz, seguridad y calma.

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¿Qué es un hombre montaña?

Aunque la estética sigue siendo un factor importante a la hora de buscar pareja, hoy en día la actitud es mucho más importante, un hombre montaña se caracteriza físicamente por mantener un estilo relajado: sudaderas gruesas, ropa cómoda, barba y el gusto por las actividades al aire libre.

Sin embargo, su atractivo radica en su personalidad y lo que ofrece a una mujer, pues suelen proyectar calma emocional, madurez y estabilidad emocional, protección, independencia y un interés genuino por la naturaleza y la vida tranquila.

¿Por qué el hombre montaña se ha convertido en el nuevo ideal de las mujeres?

Especialistas señalan que el auge del “hombre montaña” surge como respuesta al cansancio que generan las relaciones superficiales y la presión de las redes sociales por demostrar una vida perfecta.

Ahora, muchas personas buscan hombres más auténticos, emocionalmente estables y alejados del drama, donde el verdadero atractivo ya no es el lujo, sino la tranquilidad y la conexión real que ellos pueden ofrecer.

Sin embargo, el hombre montaña no es para todas, pues ellos también están conscientes de lo que pueden ofrecer en una relación, y por lo tanto, no cualquier mujer cumple con el perfil que ellos están buscando.

¿Qué es un “hombre montaña” y por qué se está convirtiendo en el más deseado? Getty Images

¿Cómo conquistar a un hombre montaña?

A los hombres montaña no les gustan los juegos, tampoco están interesados en las apariencias, ellos priorizan una mujer honesta y sobre todo, auténtica, pues para ellos, la clave está en conectar desde la calma y la honestidad, no desde los juegos emocionales y las manipulaciones.

Algunas características que suelen atraerlos son:

Mujeres seguras de sí mismas y naturales.

Conversaciones profundas y genuinas.

Interés por planes tranquilos como caminar, cocinar, viajar o estar en la naturaleza.

Estabilidad emocional y buena comunicación.

Espacios sin drama ni necesidad de impresionar todo el tiempo.

También suelen sentirse atraídos por quienes respetan su independencia y entienden que el silencio o la tranquilidad no significan desinterés.