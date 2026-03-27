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Amor y Sexo

¿Cómo hacer que un hombre se excite mucho?

¿Quieres ser su nueva obsesión? Descubre la técnica científica para encender su deseo usando puntos de presión y neurobiología que nadie te había contado.

Marzo 26, 2026 • 
Scarlet Valencia
Cuckolding: Hombres que se excitan con la infidelidad de su pareja

¿Cómo hacer que un hombre se excite mucho?

Getty Images

Olvídate de las poses de contorsionista y los disfraces incómodos, babe. Si quieres que él pierda la cabeza, literalmente, tienes que dejar de adivinar y empezar a hackear su sistema nervioso. No es magia, es pura biología del placer. Como tu mejor amiga experta, te traigo la guía definitiva para que seas tú quien lleve el control y lo dejes pidiendo clemencia. ¿Lista para volverte inolvidable?

El triángulo de scarpa

Ubicado en la parte interna del muslo, cerca de la ingle. Según la sexóloga Dra. Beverly Whipple, es una zona con alta densidad de terminaciones nerviosas que envían señales directas al cerebro antes del contacto genital.

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Gabriela Velasco Ceja

Estimulación del rafe

Esa línea sutil entre los testículos y el ano. Masajear esta zona libera dopamina de forma masiva; es el “botón de pánico” del placer masculino.

Susurrarle al oído

No es lo que dices, sino el tono. Las frecuencias bajas relajan el sistema para que la sangre fluya exactamente a donde la necesitas.

La técnica de la “presión inversa”

Alternar entre caricias suaves y apretones firmes. El neurólogo Dr. Ogi Ogas explica que el cerebro masculino responde mejor a los cambios de intensidad que a la monotonía.

8 Cosas que los hombres aman del 69

Getty Images

Cosmo Tip

El olfato es su sentido más primitivo. Usa un perfume con notas de vainilla o sándalo; la ciencia dice que son los aromas que más elevan el flujo sanguíneo masculino.

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Scarlet Valencia
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