La atracción es muy compleja. Mientras que hay personas que pueden dejar de gustarnos de un día para otro, hay otras que tienen ese «no sé qué» que nos engancha de sobremanera. ¿Por qué cambia nuestra percepción sobre alguien y de qué depende que la atracción dure días, meses o incluso años? Lo cierto es que no siempre podemos decidir cuándo alguien deja de gustarnos, porque la atracción no es algo que podamos apagar cuando lo deseamos.

Quizá llevas semanas intentando olvidar a alguien y todavía sientes nervios cuando ves su nombre en tu celular. O tal vez ya no estás enamorada de tu ex, pero sigues encontrándolo atractivo. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en desaparecer la atracción por alguien? Esto es lo que sabemos sobre cómo funciona la atracción en nuestro cerebro.

¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer la atracción por una persona?

Cada vínculo es distinto y la atracción puede depender de diferentes factores, como la intensidad de los sentimientos, las experiencias compartidas y la relación que mantienes con esa persona. Mientras que en algunos casos la atracción puede disminuir de forma casi instantánea, en otros permanece durante meses o incluso años.

Aunque nos encantaría saber cuántos días o meses necesitamos para dejar de sentir atracción por alguien, la psicología todavía no ha establecido un tiempo exacto.

Sin embargo, algunas investigaciones han demostrado que esta sensación puede mantenerse durante meses e incluso más de un año. De hecho, un estudio publicado en 2025 en la revista Personal Relationships analizó cómo evolucionaba la atracción romántica o sexual hacia alguien fuera de la relación de pareja durante un seguimiento de 12 meses. Los investigadores encontraron que, mientras algunas personas experimentaban una disminución en la intensidad de la atracción, otras continuaban sintiéndola incluso después de un año.

Y es que hay diferentes factores físicos que influyen en que alguien nos parezca atractivo. Entre ellos se encuentran determinados rasgos faciales, las expresiones y la simetría del rostro. Además, algunas investigaciones en neurociencia han relacionado la percepción de rostros atractivos con la actividad de regiones cerebrales involucradas en la valoración y la recompensa. El olor corporal también puede influir en la atracción sexual. Algunas investigaciones han revelado que los cambios hormonales durante el ciclo menstrual pueden modificar la percepción del atractivo y las preferencias relacionadas con el olor, aunque los resultados no son completamente consistentes.

Por lo tanto, son muchos los factores que pueden influir en que alguien te parezca atractivo y en que esa atracción no desaparezca tan fácilmente.

¿Por qué sigues sintiendo atracción por alguien que quieres olvidar?

Tu cerebro todavía relaciona a esa persona con emociones agradables.

La atracción física no desaparece necesariamente con el amor.

Sigues idealizando a esa persona.

La incertidumbre puede mantener tu interés.

Sigues teniendo contacto con esa persona.

¿La atracción desaparece cuando dejas de ver a alguien?

No necesariamente, aunque en algunas situaciones tomar distancia puede favorecer que disminuya. Cuando dejas de ver o hablar con alguien, tienes menos oportunidades de crear nuevas experiencias y expectativas relacionadas con esa persona, lo que puede ayudarte a reducir el interés que sientes por ella. Sin embargo, también es posible seguir sintiendo atracción durante mucho tiempo por alguien aunque ya no lo veas, especialmente cuando el vínculo fue significativo o continúas pensando frecuentemente en él.