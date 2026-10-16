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cuánto tiempo tarda en desaparecer la atracción por una persona
Amor y Sexo
¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer la atracción por alguien?
¿Sigues sintiendo atracción por alguien que quieres olvidar? Descubre cuánto puede durar el deseo y qué dice la psicología sobre dejar de sentirlo.
Octubre 16, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja