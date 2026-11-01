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Amor y Sexo

5 cosas extrañas que le pasan a tu cuerpo durante el sexo que son normales (y nadie te explica el por qué)

Durante la intimidad, el cuerpo atraviesa una serie de cambios físicos y fisiológicos que pueden resultar sorprendentes.

Noviembre 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cosas extrañas que le ocurren a tu cuerpo durante el sexo pero que son completamente normales

Cosas extrañas que le ocurren a tu cuerpo durante el sexo pero que son completamente normales

Getty Images

Desde sentir que aumenta la temperatura corporal hasta experimentar pequeños temblores o cambios en la respiración, muchas de estas reacciones son completamente normales durante la intimidad.

Aunque pocas veces hablamos de ellas, conocer cómo responde nuestro cuerpo durante las relaciones sexuales puede ayudarnos a vivir la intimidad con mayor tranquilidad, confianza y naturalidad. Esto es lo que sucede en tu cuerpo y la explicación detrás de cada reacción.

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Cosas extrañas que le ocurren a tu cuerpo durante el sexo pero que son completamente normales

Esto es lo que tu cuerpo puede experimentar durante el sexo, y la explicación del por qué ocurren cada reacción.

Puedes escuchar o expulsar aire por la vagina

Durante las relaciones sexuales, especialmente con la penetración, puede entrar aire en la vagina y quedar atrapado temporalmente. Cuando ese aire sale, puede producir un sonido parecido a un gas intestinal, conocido como flatulencia vaginal o queefing.

Aunque puede resultar incómodo o causar vergüenza, es completamente normal y no significa que estés expulsando gases intestinales.

Sientes ganas de ir al baño justo después del sexo

¿Te ha pasado que, apenas termina el encuentro sexual, sientes una necesidad urgente de hacer pipí? No es tu imaginación: durante las relaciones sexuales, la presión y la fricción sobre la vejiga y la uretra pueden provocar esa sensación.

Además, la excitación sexual y la estimulación de la zona pélvica pueden hacer que percibas con mayor intensidad las señales de tu vejiga. En algunas personas, esta sensación es más evidente después de la penetración.

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Cosas extrañas que le ocurren a tu cuerpo durante el sexo pero que son completamente normales

Getty Images

Sentir la zona íntima “pesada” o con mayor volumen después

¿Has notado que, después de tener relaciones sexuales, tu zona íntima se siente más sensible, hinchada o incluso con una sensación de pesadez? Esto puede ser completamente normal y tiene una explicación fisiológica: el aumento del flujo sanguíneo hacia los genitales durante la excitación sexual.

Este fenómeno, conocido como vasocongestión genital, provoca que los tejidos de la vulva y el clítoris reciban más sangre, aumenten temporalmente su volumen y se vuelvan más sensibles al contacto. En algunas mujeres, esta sensación puede mantenerse durante un tiempo después del orgasmo, mientras el organismo recupera gradualmente su estado habitual.

Temblores o contracciones musculares

Durante el sexo, es normal que las piernas tiemblen o que algunos músculos se contraigan involuntariamente, esto ocurre porque la excitación aumenta la actividad muscular y nerviosa, mientras que el orgasmo provoca contracciones rítmicas en el suelo pélvico. Por eso, algunas personas experimentan pequeños espasmos o temblores que desaparecen poco a poco.

Tu piel se enrojece y sube de temperatura

¿Has notado que durante el sexo tus mejillas, pecho o cuello pueden ponerse rojos? Este fenómeno se conoce como rubor sexual y ocurre por el aumento del flujo sanguíneo y la dilatación de los vasos sanguíneos.

La piel también puede sentirse más caliente, especialmente durante los momentos de mayor excitación. No significa necesariamente que tengas fiebre: es una respuesta fisiológica relacionada con los cambios en la circulación.

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