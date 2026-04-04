3 ejercicios para marcar la mandíbula y eliminar la papada

Deja de pelearte con los ángulos de la cámara y de usar el pelo para esconder tu perfil. No necesitas pasar por el quirófano ni gastar en bichectomía para tener esa mandíbula de modelo de pasarela. Al igual que tus glúteos, los músculos de tu cara necesitan entrenamiento, no solo filtros de Instagram. Hoy te voy a enseñar a despertar esos músculos dormidos para que tu cara se vea tan afilada que puedas cortar el drama de tu ex con ella. ¡A mover la cara se ha dicho!

El “mewing” consciente. Según el ortodoncista Dr. Mike Mew, la clave está en la postura de la lengua. Debes pegarla por completo al paladar (no solo la punta) para tensar los músculos del cuello y definir el arco mandibular.

Según el ortodoncista Dr. Mike Mew, la clave está en la postura de la lengua. Debes pegarla por completo al paladar (no solo la punta) para tensar los músculos del cuello y definir el arco mandibular. La “V” de victoria. Coloca tus dedos índice y medio en forma de V sobre tu barbilla y presiona ligeramente mientras intentas abrir la boca. Esto fortalece el músculo platisma, responsable de la firmeza del cuello.

Coloca tus dedos índice y medio en forma de V sobre tu barbilla y presiona ligeramente mientras intentas abrir la boca. Esto fortalece el músculo platisma, responsable de la firmeza del cuello. El beso al techo. Inclina la cabeza hacia atrás y lanza un beso al aire estirando los labios lo más posible. Siente el estiramiento en la zona de la papada. Expertos en Face Yoga como Fumiko Takatsu aseguran que 10 repeticiones diarias cambian el tono muscular en semanas.

Inclina la cabeza hacia atrás y lanza un beso al aire estirando los labios lo más posible. Siente el estiramiento en la zona de la papada. Expertos en como Fumiko Takatsu aseguran que 10 repeticiones diarias cambian el tono muscular en semanas. Drenaje linfático manual. No todo es músculo, a veces es retención de líquidos. Usa tus nudillos para masajear desde la barbilla hasta las orejas para movilizar toxinas.

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Cosmo Tip

Haz estos ejercicios mientras te pones tu crema de noche. La lubricación del producto evitará que crees arrugas superficiales mientras trabajas el músculo profundo.