Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

3 Ejercicios para marcar la mandíbula y eliminar la papada

¿Odias cómo se ve tu perfil en las fotos? Descubre los movimientos musculares que tonifican tu rostro y te dan un efecto lifting natural inmediato.

Abril 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
Lo que tienes que saber de la depilación facial

3 ejercicios para marcar la mandíbula y eliminar la papada

Deja de pelearte con los ángulos de la cámara y de usar el pelo para esconder tu perfil. No necesitas pasar por el quirófano ni gastar en bichectomía para tener esa mandíbula de modelo de pasarela. Al igual que tus glúteos, los músculos de tu cara necesitan entrenamiento, no solo filtros de Instagram. Hoy te voy a enseñar a despertar esos músculos dormidos para que tu cara se vea tan afilada que puedas cortar el drama de tu ex con ella. ¡A mover la cara se ha dicho!

  • El “mewing” consciente. Según el ortodoncista Dr. Mike Mew, la clave está en la postura de la lengua. Debes pegarla por completo al paladar (no solo la punta) para tensar los músculos del cuello y definir el arco mandibular.
  • La “V” de victoria. Coloca tus dedos índice y medio en forma de V sobre tu barbilla y presiona ligeramente mientras intentas abrir la boca. Esto fortalece el músculo platisma, responsable de la firmeza del cuello.
  • El beso al techo. Inclina la cabeza hacia atrás y lanza un beso al aire estirando los labios lo más posible. Siente el estiramiento en la zona de la papada. Expertos en Face Yoga como Fumiko Takatsu aseguran que 10 repeticiones diarias cambian el tono muscular en semanas.
  • Drenaje linfático manual. No todo es músculo, a veces es retención de líquidos. Usa tus nudillos para masajear desde la barbilla hasta las orejas para movilizar toxinas.
masajes faciales quitar papada

Getty Images

Cosmo Tip

Haz estos ejercicios mientras te pones tu crema de noche. La lubricación del producto evitará que crees arrugas superficiales mientras trabajas el músculo profundo.

Te puede interesar
Apps de gimnasia facial
Moda y Belleza
Apps de gimnasia facial para que tu piel luzca tonificada y luminosa
Agosto 07, 2021
 · 
Cosmopolitan
Moda y Belleza
En qué consiste la cirugía para tener ‘foxy eyes’ y por qué es tan popular entre las celebs
Enero 27, 2023
Entretenimiento
Así era Ester Expósito antes de ser famosa (y de sus cirugías)
Enero 25, 2022

masajes faciales Tratamientos rostro papada
Scarlet Valencia
Te sugerimos
mujer sentada tomando café con la mano levantada
Moda y Belleza
¿Te han dicho que vas “muy arreglada”? El significado psicológico detrás del comentario
Marzo 11, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Diseños de uñas blurred que causarán sensación esta primavera
Moda y Belleza
Blurred nails: 8 diseños de la tendencia suave y luminosa que dominará esta primavera
Abril 03, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Mujer con vestido azul y flores rojas
Moda y Belleza
Los dos colores que usan las personas que nunca pasan desapercibidas según la psicología
Marzo 13, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Mujer en el ginecólogo
Amor y Sexo
5 cosas importantes que debes evaluar en tu ginecóloga (porque tu salud no es negociable)
Febrero 23, 2026
 · 
Leilani Aviles