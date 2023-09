Te decimos a dónde ir en tus vacaciones de fin de año

¿Hoteles all inclusive, comida deliciosa y playa? ¡Sí, por favor!

Playa Hotels & Resorts es un grupo que tiene hoteles lujosos all inclusive en las playas más hermosas de México: Hyatt Ziva Puerto Vallarta, Hyatt Ziva Los Cabos, Hyatt Ziva Riviera Cancún, Hyatt Zilara Cancún, Hyatt Zilara Riviera Maya, Wyndham Alltra Riviera Nayarit, Wyndham Alltra Cancún, Wyndham Alltra Playa del Carmen, Hilton Playa del Carmen y Seadust Cancún. Conoce más de ellos en www.playaresorts.com

Por supuesto, cada uno de estos hoteles es único en su estilo; terminarás enamorada de la experiencia que te ofrecen: desde una variedad de actividades lifestyle o exclusivas para adultos, de entretenimiento, wellness, fitness y gastronomía, hasta vistas majestuosas, sea hacia el cristalino Caribe Mexicano, mar de Cortés o al Océano Pacífico. Sin duda, vivirás unas vacaciones extraordinarias, o incluso, una boda, una convención, o el evento de fin de año de tu empresa o reunión con tu grupo de colaboradores. ¡Lo que quieras!

Y para saber de primera mano más de las ofertas de Playa Hotels & Resorts, durante el exclusivo evento que el grupo organizó en la Ciudad de México con su equipo directivo y de marketing, aliados, clientes y amigos, para fortalecer el turismo y robustecer el posicionamiento de las propiedades de Playa Hotels & Resorts en México, así como agradecer por un año más de triunfos, platiqué con Beat Müller, vicepresidente de Operaciones México; ¡claro!, le pregunté por lo que nos interesa para pasar este Año Nuevo divertidas, relajadas, consentidas ¡y comiendo la mejor gastronomía!

Todo lo que debes saber sobre los hoteles de Playa Hotels & Resorts

C: ¿Qué podemos esperar las mujeres Cosmo de la oferta de sus hoteles all inclusive?

Yo creo que lo más importante, como tenemos diferentes marcas, es saber qué buscan. Nosotros tenemos opciones solo para adultos y perfectos para las mujeres, con spas espectaculares, de renombre, con servicios como el temazcal, donde tú vas y pasas momentos espectaculares de sanación gracias al chamán, incluso entre amigas, que se reconectan y hay muchísimas emociones. Y para la noche, bares espectaculares con mixología deliciosa donde pueden ver qué preparamos con qué lo preparamos, con qué calidad; es un agasajo de estar ahí. En Playa Hotels & Resorts todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón y lo hacemos porque eso es lo que la gente busca, lo busca para estar mejor. Ese es nuestro estilo de vida.

Dónde pasar las vacaciones de fin de año Cortesía

C: ¡Y nos encanta! Porque nosotras también siempre buscamos experiencias fitness y, por supuesto, de bienestar...

Sí, nosotros tenemos gimnasios; en este sentido, estamos ofreciendo muchísimas cosas, como el yoga, meditaciones de Hatta y Viyansa, cosas que, incluso, me atraen a mí mismo. Yo empecé a hacer yoga muchos años atrás y me encanta. Yo lo veo que es una zona natural hoy en día, que el huésped no necesariamente requiere del gimnasio y hacer pesas, si no este tipo de encuentros con él mismo. Y esta idea del wellness la llevamos hacia la comida: nuestros chefs están siempre buscando el producto local para transformarlo en una comida deliciosa más ligera. Más para nutrir tu cuerpo, es mucho más natural.

Dónde pasar las vacaciones de fin de año Cortesía

Hablando de la comida, algo que noté en sus hoteles es que su oferta gastronómica es muy variada...

Yo soy chef de naturaleza, soy suizo y llegué a México en el 95; soy más mexicano que muchos mexicanos me dicen. Y nuestras ofertas son experiencias, por ejemplo, el buffet no nada más es donde pasas, llenas tu plato y te sientas, no, hay zonas con diferentes tipos de comida: si necesitas de gluten free o vegetariana, vegana... es para que comas lo que a ti te gusta. Si buscas carbohidratos más pesados, proteína animal, por supuesto, lo ofrecemos, porque nos interesa encontrar el equilibrio para todos los restaurantes. Tenemos teppanyaki, opciones asiáticas normales, tenemos sushi, la otra vez me hicieron un sushi tipo Chile en Nogada en Nayarit... ¡en mi vida lo había comida! Y eso es lo que buscamos, queremos que nuestros chefs nos sorprendan, que tengan la opción de buscar y generar diferentes aromas, sabores... ¡es algo espectacular! Me encanta eso. Soy feliz en mi trabajo.

Dónde pasar las vacaciones de fin de año CORTESÍA

Ahora lo sabes, si quieres disfrutar tus próximas vacaciones al máximo, por favor, reserva ya en alguno de los hoteles de Playa Hotels & Resorts. Amarás su hospitalidad personalizada, con calidad humana, repleta de experiencias con mucha diversión.