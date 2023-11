La Riviera Maya es hogar de una belleza natural única que combina espacios arqueológicos, paisajes naturales, espectaculares escenarios de playa y una amplia oferta de actividades.

Cuando llega el momento de decidir el tipo de plan, y el hotel que se quiere elegir para unas vacaciones en este paraíso mexicano, puede haber una gran variedad de opciones; por eso, te compartimos tres tipos de planes diferentes para unos días memorables el Caribe Mexicano.

¿Qué hacer en Riviera Maya? 3 Planes imperdibles

Ultra lujo y relajación

En una de las playas más hermosas de Riviera Maya: Maroma, reside el nuevo The St. Regis Kanai Resort, proyecto que fue concebido para fusionarse con el manglar cercano a la reserva de Sian Ka’an, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El hotel cuenta con 124 habitaciones, incluidas 19 suites; todas cuentan con terrazas que invitan a disfrutar de los paisajes naturales, y por la noche, de las estrellas.

Además de la arquitectura (el proyecto es de Grupo Alhel, los también responsables de Ritz Carlton Mexico City), te encantará la playa y los restaurantes: Ceiba, con un delicioso buffet de desayuno; Riviera, enfocado en tiraditos, aguachiles y ceviches y la joya del hotel: Toro, una fusión de sabores latinoamericanos, concepto del chef Richard Sandoval donde no debes perderte las enchiladas de cangrejo y camarón con salsa cremosa de guajillo.

Todo incluido y ambiente animado

Para un plan de amig@s o en parejas, Margaritaville Island Reserve Riviera Maya es una gran alternativa porque es todo incluido, pero no solo en los alimentos y bebidas, sino también las actividades y el entretenimiento, con posibilidades como clases de baile, clases de mixología, música en vivo, fiestas con DJ y más.

Esta. la primera propiedad todo incluido solo para adultos de la marca, cuenta con 355 suites dentro de 13 categorías de habitaciones, varias con vistas a las aguas turquesas del Mar Caribe.

Entre las opciones culinarias están The Boathouse, el lugar para empezar bien el día con un vasto desayuno; JWB Steakhouse, especializado en cortes; Frank & Lola’s, una trattoria italiana que sirve platos auténticos y artesanales como pizza con mozzarella buffala; y Far Side of the World, una mezcla entre sabores asiáticos y del mar.

Diviértete en los juegos que se organizan en la alberca, en el volibol, en las canchas de Pickleball y no dejes de dar un paseo por la cervecería, que está ubicada junto a la playa y donde además de aprender sobre el proceso de elaboración de la cerveza, podrás probar la etiqueta exclusiva del hotel: Landshark.

Para una larga estancia y explorar la zona

Cuando se desea explorar Playa del Carmen, los parques de Xcaret o las zonas arqueológicas, puedes elegir una opción como Residence Inn by Marriott, que ofrece comodidades que hacen que te sientas en casa. Las suites se distinguen por ser muy amplias, e incluyen cocina con refrigerador, estufa (de gas), microondas, tostador, cafetera e incluso lavavajillas, por lo que podrás cocinar tus propias comidas, lo que resulta muy conveniente para estancias prolongadas. El hotel incluye un desayuno con varias opciones como huevo, chilaquiles, hotcakes o waffles, pan y fruta, además de café y jugos.

Para explorar el área, te recomendamos visitar lugares como Aldea Corazón, restaurante ubicado en medio de un cenote; el club de playa Martina Beach Club, donde podrás disfrutar de la playa y bebidas tropicales; y cenar en Kascabal, que ofrece delicias regionales como sopa de lima, cochinita y unas deliciosas quesadillas con chaya y queso de bola.

Para una actividad memorable en familia o con amigos, agenden una clase en México Lindo Cooking, en la que la chef Chef Alejandra Kauachi les puede enseñar a preparar platillos mexicanos tradicionales como tamales y tinga de pollo.