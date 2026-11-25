Si estás buscando el pretexto perfecto para armar las maletas, dejar atrás el estrés de la oficina y escaparte con toda tu familia a un paraíso tropical, tenemos un destino que vale la pena descubrir: Paradisus Playa del Carmen. Rodeado de exuberante vegetación tropical, este resort de lujo todo incluido combina gastronomía, bienestar y experiencias inspiradas en la riqueza del Caribe mexicano.

Aquí, el lujo va más allá de las instalaciones. La filosofía de Paradisus invita a conectar con la vibra local y disfrutar a tu propio ritmo. ¿Lo mejor? Con su concepto Destination Inclusive®, la experiencia va más allá del hotel, llevándote a descubrir rincones culturales y secretos de la región que amarás presumir en tus historias de Instagram.

Ubicado aproximadamente a 45 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Cancún, Paradisus Playa del Carmen es una invitación a bajar el ritmo, cambiar de escenario y disfrutar el Caribe a tu manera.

Suites para desconectar y disfrutar

Las suites de Paradisus Playa del Carmen están diseñadas para convertir el descanso de todos en parte esencial de la experiencia. Con espacios amplios y balcones o terrazas privadas en las categorías correspondientes, ofrecen un refugio para disfrutar del entorno tropical y dejar atrás las prisas de la rutina.

Ya sea que viajes en pareja, con tus amigas o en familia, encontrarás opciones de alojamiento para diferentes estilos de viaje, incluidas suites con acceso directo a la piscina en determinadas categorías.

Además, tienen acceso wifi gratuito para compartir fotos en tiempo real, televisión por cable para una tarde de películas y un minibar siempre surtido con bebidas refrescantes y snacks para esos antojos a medianoche.

Ruta gastronómica para todos los antojos

La propuesta culinaria de este resort enamora. Con 8 restaurantes y 8 bares, tu paladar experimentará un viaje global de aromas y sabores. No importa si eres una devota de la comfort food, o si sigues un estilo de vida vegano o tienes restricciones alimentarias; los chefs tienen opciones deliciosas para consentir cada antojo.

Entre sus restaurantes destacan:

·NAOS: una propuesta de buffet internacional con opciones para diferentes gustos.

·BANA: especialidades asiáticas en un ambiente contemporáneo, con propuestas como el teppanyaki.

·CIELO: una experiencia de cocina mexicana contemporánea.

·FLORA: una propuesta gastronómica inspirada en ingredientes y sabores de perfil saludable.

Y hay un beneficio adicional para quienes disfrutan explorando nuevas propuestas culinarias: los huéspedes adultos de Paradisus Playa del Carmen también pueden acceder a los restaurantes de Paradisus La Perla, el resort solo para adultos ubicado junto a la propiedad, ampliando las posibilidades gastronómicas durante sus vacaciones.

Esta experiencia extra se complementa con diferentes bares y espacios para disfrutar de una bebida al reunirte con amigos y familia y así prolongar la sobremesa. Eso sí, el acceso a los restaurantes de Paradisus La Perla está sujeto a las condiciones, disponibilidad y restricciones aplicables.

Wellness Designed by Destination: bienestar a tu manera

Hay viajes que te permiten cambiar de paisaje, pero hay otros que te cambian la vibra por completo. En Paradisus, el bienestar forma parte de una experiencia diseñada para encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y entorno.

Bajo el concepto Wellness Designed by Destination, el well-living se fusiona con la magia del lugar que visitas. Es el pretexto perfecto para ponerle pausa al caos diario, consentirte al máximo y descubrir nuevas formas de sentirte espectacular mientras disfrutas de tus vacaciones.

¿Tu próximo spot favorito? Aquí tienes dos paradas obligadas en Paradisus Playa del Carmen.

YHI Spa: invita a disfrutar de momentos de relajación y cuidado personal a través de sus tratamientos y experiencias de bienestar.

invita a disfrutar de momentos de relajación y cuidado personal a través de sus tratamientos y experiencias de bienestar. YHI Moves: ofrece espacios para mantenerte activa y complementar tu estancia con movimiento y actividad física.

Nuestra recomendación es comenzar el día dedicando unos minutos a tu bienestar, reservar un momento para relajarte o simplemente permitirte una pausa entre una experiencia y otra.

Recuerda que el bienestar no tiene por qué seguir una rutina estricta. A veces, consiste en escuchar lo que necesitas, disfrutar el presente y regresar a casa con una nueva energía.

Destination Inclusive®: conecta con la esencia de la Riviera Maya

Descubrir la Riviera Maya va mucho más allá de sus playas. Con Destination Inclusive®, Paradisus Playa del Carmen te invita a conectar con el alma del destino a través de experiencias a través de experiencias que conectan con su riqueza natural, su cultura y sus tradiciones. Desde explorar la belleza de un cenote hasta participar en workshops y actividades culturales, cada propuesta abre una ventana a una faceta diferente del Caribe mexicano.

Esta inmersión total se funde con el lifestyle relajado del resort, donde la alta cocina, el wellness consciente y los brindis al atardecer son el mood de todos los días. Así, cada día ofrece la oportunidad de descubrir algo nuevo, dentro y fuera del hotel, y vivir la Riviera Maya de una manera más auténtica y significativa.

¡Porque disfrutar el Caribe no significa elegir entre aventura y descanso, sino encontrar el equilibrio perfecto entre ambos!

AquaZone: diversión para conectar en familia

El lujo también consiste en encontrar tiempo para con los que más queremos. Así que para quienes viajan en familia, Paradisus Playa del Carmen combina espacios de descanso con alternativas de entretenimiento para diferentes edades.

AquaZone llega a ponerle el toque splash a tus días bajo el sol, mientras que los espacios infantiles y las actividades para niños y adolescentes ofrecen otras maneras de disfrutar las vacaciones: desde una tarde de juegos hasta un día de piscina. Así, cada integrante puede encontrar su propio plan y compartir momentos que se conviertan en recuerdos especiales.

Family Concierge: una experiencia familiar con atención personalizada

Para quienes buscan una experiencia familiar con un nivel adicional de atención, Family Concierge ofrece servicios personalizados, beneficios exclusivos y opciones de alojamiento seleccionadas, que permite reconectar con los tuyos sin renunciar a la comodidad.

Este concepto está diseñado para que disfruten de la playa con la máxima comodidad. Imagina tener todo resuelto desde el minuto uno: atenciones VIP que te acompañan durante toda tu estancia, incluidas opciones swim-up, check-in preferencial, y un equipo experto encargado de armar tu agenda con las actividades más cool y las mejores reservaciones del hotel.

Entre nuestros highlights favoritos se encuentran: las suites de categoría superior (las opciones swim-up con acceso directo a la alberca son un must absoluto), el servicio personalizado de Destination Concierge listo para consentir, el acceso exclusivo a zonas privadas diseñadas solo para huéspedes del programa, y las reservaciones prioritarias en restaurantes.

El destino de tu próxima escapada al caribe

Ahora ya lo sabes, no importa si estás planeando una escapada con amigas, unos días en pareja o unas vacaciones familiares, Paradisus Playa del Carmen reúne diferentes formas de disfrutar el Caribe mexicano.

Desde su propuesta de lujo todo incluido que combina gastronomía, entretenimiento y experiencias vinculadas al destino, hasta encontrar un momento de bienestar o acercarte a la cultura local a través de Destination Inclusive®, en este fabuloso resort cada experiencia ofrece una nueva forma de disfrutar tus vacaciones.