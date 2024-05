Madrid es la ciudad que toda chica Cosmo debe visitar

¿Estás buscando el destino perfecto para tu próxima aventura? Según Expedia, España está entre los destinos favoritos de los viajeros mexicanos para visitar con un 36% de popularidad y no nos sorprende. Ya sea con tu grupo de personas favoritas, tus hermanos o tus bffs que son como hermanas, Madrid es una ciudad que no puedes dejar de explorar, está llena de encanto, cultura y deliciosas experiencias culinarias, es el lugar ideal para una chica Cosmo. Aquí te dejamos una guía con los lugares imprescindibles que no puedes perderte este año.

¿DÓNDE QUEDARSE?

URSO Hotel & Spa

Con una calificación de 9.6 en el sitio web de Expedia, este hotel nos encanta por su ubicación e interiores. Situado en una zona céntrica, a pocos pasos de la Gran Vía y cerca de estaciones de metro. Además, tienes el Mercado Barceló justo enfrente para satisfacer cualquier antojo.

¿A DÓNDE IR?

Recorre la ciudad:

Dedica un día completo a pasear por las calles de Madrid. Desde tiendas con diseñadores emergentes hasta los callejones y grandes avenidas como la Gran Vía, hay mucho que ver. No olvides la Plaza Mayor y la Puerta de Alcalá.

Parque del Retiro:

Un lugar iconico lleno de historia y jardines hermosos. Observa sus construcciones y obras arquitectónicas mientras disfrutas de una caminata.

Parque del Retiro, Madrid. Spain

Museo del Prado:

Este museo es mundialmente conocido y hay una razón por ello: Alberga obras maestras de Velázquez, El Greco, Goya, Tiziano, Rubens y El Bosco. Compra tus boletos en línea y reserva una visita guiada para aprovechar al máximo.

Palacio Real:

Uno de los palacios más grandes y pocas residencias oficiales de jefes de Estado abiertas al público. No te pierdas la Galería de Colecciones Reales, que es relativamente nueva y cuenta con una colección impresionante de arte y objetos preciosos. La vista desde el exterior es una joya.

Palacio Real, Madrid. Spain

¿DÓNDE COMER?

Mercado de San Miguel:

Un lugar imperdible con una gran selección de productos. Disfruta de un trago mientras recorres sus pasillos y luego siéntate a probar un bocadillo. No dejes de probar la fritura de calamar, las banderillas, ostras e ibéricos.

Bodega de la Ardosa:

Abierto desde 1892, este pequeño lugar ofrece lo más clásico de Madrid. Puede que te cueste encontrar mesa pero vale la pena por su tortilla y salmorejo. Entra a la parte trasera por su puerta secreta y a disfrutar.

Orio (Fuencarral):

Perfecto para después de un largo día, esta barra de pintxos ofrece una variedad de preparaciones. No dejes de pedir una botella de sidra para la experiencia completa.

Fismuler:

Con una decoración interesante y una selección de platillos contemporáneos y sofisticados, este lugar es un must. La mezcla de ingredientes y cocinas es espectacular.

Vinoteca Moratín:

Ubicado en el Barrio de las Letras y parte de la guía Michelin 2024, este bistro ofrece cocina española con toques internacionales y una atmósfera cálida y acogedora.

¿QUÉ VER?

Musicales top:

Madrid también es famosa por sus producciones originales de musicales. No te pierdas “El Rey León”, uno de los más queridos del mundo, con vestuario, escenografía y coreografías impresionantes.

¿TE QUEDA UN DÍA?

¡Aprovecha y visita Toledo! Esta ciudad, a solo 45 minutos en tren de Madrid, parece salida de un cuento. Conocida como la ciudad de las tres culturas, ofrece vistas inolvidables y una rica historia.

COSMO TIP: Contrata una visita guiada para comprender realmente la importancia de este lugar en la historia occidental. ¡No te vas a arrepentir!

Toledo. Spain

