En dónde esquiar con amigos esta Semana Santa

Semana Santa es una de las épocas favoritas de los mexicanos para visitar lugares de esquí, y con la increíble cantidad de nieve que ha tenido Estados Unidos, aún quedan oportunidades para disfrutarla durante abril, y hasta principios de mayo.

Te contamos cómo vivir unas vacaciones increíbles de esquí o snowboard, y dónde terminar brindando con amigos o familia para el famoso Après Ski.

Por Mariana Mijares

Prepárate como pro

Antes de llegar a estos destinos, te recomendamos reservar tus accesos de lift, o, mejor aún, tu Epic Pass, para tener acceso a más de 30 destinos de primer nivel en Norteamérica, Canadá, Austria, Francia, Italia y nuevos destinos en Suiza y Japón; ya está a la venta para la temporada 2023/2024

Otra gran recomendación es contratar una clase de grupo, en la que te colocan de acuerdo a tu nivel, o para una lección totalmente personalizada, una clase privada en a que puedes pedir tener un instructor que hable español.

Beaver Creek

Ubicado en Colorado, este lugar incluye instalaciones de primera, impecable servicio y pistas que atraen desde a los más pequeños, hasta aquellos que buscan una experiencia alpina en un entorno de lujo.

Pasea por McCoy Park, que está en su segunda temporada y ofrece pistas naturales y aplanadas para principiantes e intermedios. Agenda el emblemático Cookie Time, una tradición en la que el aroma de las galletas recién hechas con chispas de chocolate se extiende por todo el pueblo. No te pierdas las opciones de alta cocina de Allie y especialmente Beano’s Cabin, uno de los mejores restaurantes del área anclado en un prado en la montaña en la base de Larkspur Bowl.

Beaver Creek también está estrenando una nueva aplicación que brinda servicios de transporte bajo pedido: Village Connect, que muestra información de llegada en tiempo real dentro de las comunidades de Beaver Creek, Bachelor Gulch y Arrowhead.

Justamente anclado en Bachelor Gulch, el hotel The Ritz-Carlton, Bachelor Gulch tiene una de las mejores escenas de Après en el Fireside Bar, a pocos pasos del telesilla Bachelor Gulch Express en Mountainside Terrace, donde podrás disfrutar de exclusivos cócteles, del mejor ambiente y vistas increíbles.

Otra de las ventajas del hotel son las actividades gratuitas, como clases de yoga, de arte y caminatas diarias de snowshoe para explorar los alrededores.

Con habitaciones y espacios públicos recientemente rediseñados, las mejoras del hotel evocan una sensación moderna y natural que trae los elementos de las montañas al interior. Se puede elegir entre alojamientos de una o dos camas, o suites de 1, 2 y hasta 3 cuartos.

En esta propiedad en la que podrás acumular, o utilizar puntos de Marriott Bonvoy, tus deseos serán cumplidos gracias a un gran equipo que incluye concierge, ski valet y más. Para sentirte realmente VIP, sugerimos adquirir el acceso al Club, un lounge que ofrece desayunos ligeros, bocadillos, bebidas y varias opciones de vino y cerveza para el Apres.

Breckenridge

Este lugar se distingue por contar con la telesilla más alta de América del Norte, por su auténtico ambiente y porque planea mantenerse abierto hasta mayo, con acceso al terreno alpino alto característico de los picos 6, 7 y 8, hasta que la nieve se derrita.

Con casi 3,000 acres de terreno, más de 180 pistas y Cinco Picos (Five Peaks), cada uno con una vibra y personalidad distintas, este resort te invita a disfrutarlo no solo sobre esquís o snowboard, sino también escuchando las distintas playlists creadas y disponibles en Spotify (disponibles aquí: Pulse on the Peaks | Breckenridge Resort )

La música se acompaña mejor con una cerveza, y la escena del Après-Ski es realmente destacada con de más de 100 bares y restaurantes de donde escoger. Pasea por Main Street, que se pone muy animada hasta la puesta del sol, y donde puedes explorar las pintorescas tiendas.

Gracias a una elevación base de 9,600 pies sobre el nivel del mar, esta área cuenta con espectaculares condiciones de nieve primaveral con una de las temporadas de esquí más largas del país. Entre el vasto terreno y las continuas inversiones a lo largo de la montaña, siempre encontrarás algo nuevo.

Y con la sencilla conexión entre Montaña/Ciudad, esquía directamente desde la telesilla más alto de América del Norte hasta el Après y terminar tu día brindando en TBar en la base de Peak 8, cheers!

Keystone

Este es uno de los resorts de nieve más cercanos a Denver, por lo que podrías ir y venir en un solo día, o elegir opciones de hospedaje céntricas como el Hotel Indigo Silverthorne, ubicado a menos de 25 minutos del resort y cerca de tiendas, lugares para comer y hasta de un Target. El restaurante del hotel Kucu Bistro, ofrece desayunos completos y cocina del sudoeste.

Keystone tiene tiendas con todo para renovar tu outfit (y que en abril tienen ofertas de temporada), restaurantes de 5 estrellas y lindos cafés. Además hay varios condominios privados para visitar en familia o con amigos.

Uno de los accesos es por River Run Village, el lugar perfecto para empezar tus aventuras de esquí o snowboard en este resort de más de 128 pistas. Otro distintivo es el esquí nocturno, para vivir una dosis extra de adrenalina.

Keystone tiene un gran lago que se congela y que en invierno se vuelve la pista de hielo al aire libre más grande de Estados Unidos. En verano se convierte en un hermoso lago en el que se puede practicar kayak, paddle-board, y más. También en esa época, agenda eventos como Keystone Bacon & Bourbon Festival, a finales de junio, o Keystone Bluegrass & Beer Festival, en agosto.

