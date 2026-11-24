¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones y realmente descansaste? Entre los itinerarios interminables, las fotografías que queremos tomar y todos los lugares que pretendemos conocer en cuestión de días, a veces terminamos necesitando unas vacaciones de nuestras propias vacaciones. Por eso, si lo que buscas para tu próxima escapada es olvidarte de las alarmas, cambiar las notificaciones del celular por el sonido de las olas y disfrutar de experiencias que te permitan salir de la rutina, Puerto Escondido debería estar en tu lista de destinos.

Durante mi viaje a Oaxaca tuve la oportunidad de conocer tres propuestas de Grupo Sforza que me hicieron descubrir una forma completamente diferente de vacacionar: Pueblo del Sol, Casona Sforza y Kymaia. Aunque cada uno tiene una personalidad muy distinta, los tres tienen algo en común: te invitan a disfrutar del momento sin estar pensando constantemente en lo que sigue.

Desde aprender a trabajar la cerámica en medio de las montañas hasta experimentar por primera vez un temazcal, te cuento cómo puedes disfrutar de 72 horas en este destino mexicano.

72 horas en Puerto Escondido: dónde hospedarte, qué hacer y cómo desconectar estas vacaciones

Día 1: desconecta entre las montañas de Pueblo del Sol

Aunque seguramente lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Puerto Escondido es la playa, te recomiendo comenzar tu viaje lejos del mar, en medio de la sierra oaxaqueña. Rodeado de más de 800 hectáreas de naturaleza, Pueblo del Sol es un proyecto que combina el trabajo artesanal, la sostenibilidad y el bienestar. Y si eres de las personas que disfrutan aprender cosas nuevas cuando viajan, este lugar te va a encantar.

Aquí puedes conocer los talleres donde se elaboran piezas de cerámica, muebles y productos cosméticos, además de descubrir los procesos que existen detrás de la producción del café y la miel. Una de las cosas que más me gustó de comenzar mi viaje en Pueblo del Sol fue que, sin saberlo, estaba descubriendo el origen de muchos de los detalles que posteriormente encontraría en Casona Sforza y Kymaia. Desde los objetos decorativos hasta algunas piezas de mobiliario, el trabajo de los artesanos forma parte de la personalidad de estos espacios.

Pero si lo tuyo es la aventura, también puedes realizar recorridos al aire libre o lanzarte de una tirolesa en medio de las montañas. Y si llegaste con ganas de relajarte, las sesiones de yoga y meditación pueden ser justo lo que necesitas, dependiendo de la programación disponible.

72 horas en Puerto Escondido: dónde hospedarte, qué hacer y cómo desconectar estas vacaciones Cortesía

Día 2: cocteles, alberca y una cena bajo las estrellas en Casona Sforza

Si alguna vez has guardado en Pinterest fotografías de hoteles espectaculares soñando con hospedarte en uno de ellos, Casona Sforza probablemente termine en tu tablero de inspiración. Este hotel boutique exclusivo para adultos, diseñado por el arquitecto mexicano Alberto Kalach, cuenta con únicamente 11 suites y una arquitectura que te conquista desde el momento en el que llegas.

Sus enormes arcos, bóvedas y tonalidades terrosas hacen que cada rincón parezca sacado de una revista de diseño. Sin embargo, detrás de este espectacular hotel existe una historia mucho más personal: todo comenzó con el sueño de construir una casa. Además de su arquitectura, hay pequeños detalles que hacen que la experiencia sea todavía más especial, como las piezas artesanales provenientes de Pueblo del Sol y las batas diseñadas por Patricia Garza.

¿Mi recomendación? Dedícale un día a disfrutar del hotel sin sentir la necesidad de salir a conocer otros lugares. Y si estás planeando una escapada en pareja, Casona Sforza tiene todos los ingredientes para convertirse en el escenario de unas vacaciones inolvidables: privacidad, atardeceres frente al Pacífico y una atmósfera que invita a olvidarte del resto del mundo.

72 horas en Puerto Escondido: dónde hospedarte, qué hacer y cómo desconectar estas vacaciones Cortesía

Día 3: un reset para tu cuerpo y tu mente en Kymaia

Si últimamente has sentido que necesitas ponerle pausa a tu vida, Kymaia podría ser el lugar ideal para hacerlo. Este hotel de 22 suites tiene una propuesta que gira alrededor del bienestar, la gastronomía y la conexión con la naturaleza.

72 horas en Puerto Escondido: dónde hospedarte, qué hacer y cómo desconectar estas vacaciones Cortesía

Aquí puedes comenzar el día con un masaje, experimentar un ice bath, disfrutar de una sesión de sauna o entrar a un temazcal por primera vez. Una de las experiencias que más disfruté durante mi viaje fue precisamente esta última.

El temazcal es una práctica de origen mesoamericano en la que el calor y el vapor forman parte de una experiencia de introspección. Simplemente estás ahí, prestando atención a tus sensaciones.

¿Dónde comer y tomar un buen coctel en Kymaia?

Si eres de las personas que eligen sus destinos vacacionales pensando también en lo que van a comer, la propuesta gastronómica de Kymaia merece un espacio en tu itinerario. Septimus, Huachinango Bar y La Cueva son tres espacios que ofrecen diferentes maneras de disfrutar de la gastronomía y la coctelería durante tu estancia.

Puedes disfrutar de la propuesta culinaria de Septimus, pasar un momento más relajado con una bebida en Huachinango Bar o reservar una experiencia de maridaje en La Cueva.

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Además, Casona Sforza y Kymaia están comenzando una nueva etapa, pues ambos hoteles se han incorporado a WorldHotels, una colección internacional de hoteles independientes que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria y forma parte de BWH Hotels. Una noticia que pone a estas dos propiedades oaxaqueñas en el radar de los viajeros internacionales y demuestra que no necesitamos salir de México para disfrutar de experiencias de hospitalidad extraordinarias.