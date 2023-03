Cada vez son más los hijos de las estrellas de Hollywood que dejan la infancia para convertirse en todos unos adolescentes. Tal es el caso de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, David y Victoria Beckham o Tom Cruise y Katie Holmes. Es precisamente la primogénita de esta última pareja quien ha asombrado por lo mucho que ha crecido.

Suri Cruise cumplirá 17 años muy pronto y próximamente. Sin embargo, la joven no le pedirá consejos ni ayuda a su padre con su decisión, pues no lleva una buena relación con él. Algunas fuentes cercanas a la familia señalaron que para Suri, su padre “no tiene parte en su vida” debido a que no ha estado a su lado durante la última década.

Suri Cruise está por ingresar a la universidad, ¿qué carrera va a estudiar?

Daily Mail informó que aunque Tom no está en comunicación con su hija, aún así deberá hacerse cargo de pagar la matrícula de la universidad a la que asista. La fuente reveló que el actor solo “ha mantenido sus responsabilidades cuando se trata de obligaciones financieras con Katie y Suri”.

Al parecer, Suri está aplicando para diferentes universidades (aparentemente para estudiar algo relacionado con el mundo de la moda), pero Katie realmente quiere que se quede en Nueva York para que puedan estar cerca la una de la otra.

“Katie se enorgullece de ella, pero también es extremadamente sobreprotectora”, finalizó la fuente.