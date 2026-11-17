Si alguna vez has visto Sex and the City, seguramente recuerdas la fascinación de Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, por los tacones de diseñador, especialmente los de Manolo Blahnik, una pasión que convirtió el calzado en uno de los sellos distintivos de su estilo y en un objeto de deseo para toda una generación.

Desde entonces, los tacones altos se convirtieron en un símbolo por el que muchas mujeres estuvieron dispuestas a pagar y a sacrificar la comodidad de sus pies, llegando al punto de convertir una cirugía de pies en tendencia: la Cinderella Surgery o cirugía Cenicienta.

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¿En qué consiste la polémica cirugía Cenicienta?

La cirugía Cenicienta se trata de una tendencia que agrupa diversos procedimientos estéticos para modificar la forma y el tamaño de los pies, con el objetivo de adaptarlos a determinados tipos de calzado.

Su nombre alude al clásico cuento de Cenicienta, donde el zapato de cristal debe encajar perfectamente en el pie de Cenicienta. Entre las técnicas más conocidas se encuentran:

Acortamiento de los dedos : se reduce la longitud de uno o varios dedos para conseguir una apariencia más proporcionada o facilitar el uso de zapatos estrechos.

: se reduce la longitud de uno o varios dedos para conseguir una apariencia más proporcionada o facilitar el uso de zapatos estrechos. Corrección de juanetes : se modifica la estructura ósea para corregir la desviación del dedo gordo y reducir la protuberancia lateral.

: se modifica la estructura ósea para corregir la desviación del dedo gordo y reducir la protuberancia lateral. Afinamiento de los pies : se busca disminuir el volumen de determinadas zonas para conseguir una silueta más estrecha.

: se busca disminuir el volumen de determinadas zonas para conseguir una silueta más estrecha. Aumento de almohadillas plantares: se inyecta grasa para aportar volumen a la zona del metatarso y amortiguar la presión que producen los tacones.

Cirugía Cenicienta o de pies, inspirada en Carrie Bradshaw James Devaney/WireImage

Estas intervenciones han sido promocionadas como una alternativa para quienes desean lucir zapatos de punta estrecha, sandalias descubiertas o tacones muy altos.

¿Cuáles son las consecuencias de la cirugía Cenicienta?

Aunque la idea de modificar los pies para utilizar determinados zapatos puede parecer atractiva, los especialistas advierten que estas intervenciones no están exentas de complicaciones.

La American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS) desaconseja las cirugías de pies y tobillos cuyo único objetivo sea mejorar su apariencia o adaptarlos a un calzado específico. Entre los posibles riesgos se encuentran:

Infecciones y problemas durante la cicatrización.

Lesiones en los nervios.

Dolor crónico y sensibilidad persistente.

Alteraciones en la forma de caminar.

Resultados insatisfactorios que pueden requerir nuevas intervenciones.

El motivo de esta advertencia es sencillo: los pies son estructuras complejas que soportan el peso del cuerpo y participan en el equilibrio y el movimiento. Una modificación aparentemente pequeña puede afectar su funcionamiento.