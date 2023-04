5 Síntomas que indican un despertar espiritual

Vivimos en un entorno completamente dominado por el consumismo y el dinero, al punto de que estos términos se interpretan como sinónimos de felicidad. Es precisamente por ello que hablar de un “despertar espiritual” tiene mayor importancia en estas fechas, pues en términos genéricos es un renacer de la persona en el que es capaz de dejar atrás sus deseos, prejuicios y codicia para abrir paso a una etapa de conciencia, continúa leyendo para saber cómo detectar si tú estás en este proceso.

Síntomas que indican un despertar espiritual

Interés por la lectura enriquecedora

¿Cada vez te sientes más distante de las grandes producciones de Hollywood y prefieres pasar esas horas de ocio con un libro que incita al aprendizaje? Seguramente se trata de ese deseo latente de buscar la mejor versión de ti misma a través del estudio y la reflexión. ¡Aprovecha este proceso al máximo y mantén tu mente siempre abierta!

Interés por la lectura enriquecedora Foto: Getty Images

Conoces tus prioridades

Todo el mundo tiene preocupaciones, sin embargo, tú comienzas a detectar todo eso que es auténticamente relevante, por lo que ya no permites que aspectos poco trascendentales de tu vida te impidan disfrutarla. Te preguntas constantemente si realmente necesitas hacer aquellos gastos o si vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en determinada persona. Ahora sabes que no hay nada de malo en dejar ir todo eso que no te aporta.

Conoces tus prioridades Foto: Getty Images

Buscas la salud física y espiritual

Reconoces que existe una conexión muy bien definida entre tu salud física y tu salud mental y sabes que tener ambas es un obsequio que siempre debe valorarse. Es por ello que en tu día a día han aparecido hábitos como el ejercicio, alimentación sana y la meditación.

Buscas la salud física y espiritual Alexandr Dubynin/Getty Images

Lo importante es el presente

El pensar demasiado sobre las decisiones que tomaste en el pasado o lo que te tiene deparado el futuro está fuertemente asociado con problemas como la ansiedad y la depresión. Tú, por el contrario, sabes que el ahora siempre debe ser el momento más importante en tu vida. Prestas atención a lo que te rodea y te permites disfrutar de los pequeños detalles.

Lo importante es el presente Foto: Getty Images

Déjalo ser

Cuando Paul McCartney escribió los versos de la famosa canción Let It Be hablaba precisamente de ese momento en el que se debe tener la madurez de aceptar todo eso que no podemos cambiar, un momento de reflexión pura que terminará por abrir camino a la paz.

síntomas que indican que estás en un despertar espiritual Foto: Getty Images

Si estos síntomas coinciden con lo que estás viviendo actualmente; intenta alimentar tu hambre espiritual por medio de libros y mantenerte conectada contigo misma escuchando a tu corazón.