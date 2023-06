Si buscas mejorar tu peso y microbiota, pero sobre todo, sentirte espectacular, la doctora Patricia Restrepo me reveló una técnica que combina la química de los alimentos con la del cuerpo: los caldos.

Cuando tenía 14 años, Patricia Restrepo fue diagnosticada con diabetes: “Eso me llevó a estudiar la naturaleza del cuerpo humano, química y medicina; pero seguía con dudas porque no entendía cómo podía tener un déficit de insulina y que esto me provocara diabetes. Me preguntaba por qué mi cuerpo no la producía y por qué debía inyectarme algo que, quizás, con ciertos cambios en mi alimentación, podía obtener. Decidí investigar sobre la medicina antigua y empecé a ver al cuerpo desde el punto de vista de la salud, no de la enfermedad. El cuerpo es una máquina sabia con la capacidad de sanar si lo ayudamos”, asegura.

Así fue como Paty comenzó a usar la química orgánica (el estudio de las moléculas y organismos vivos) de los alimentos para apoyar la del cuerpo y ayudar a otras personas, como ella, a sanar. Por ello creó Kaldo Keat, una marca de caldos líquidos, orgánicos y llenos de nutrientes cuyo consumo se organiza en programas según las necesidades de cada organismo: desintoxicarte, mejorar tu microbiota, fortalecer tu sistema inmune, entre otros casos más.

Qué es el ayuno con caldos y cuáles son sus beneficios

Ayuno con caldos

“Usamos la química de los alimentos para apoyar la depuración, proceso que el cuerpo hace de manera natural. Empezamos gradualmente: con solo tres días, después cada mes durante tres día, o bien, cada quince. El ayuno ha existido siempre, pero debido a la industrialización comenzamos a comer más veces durante el día porque ya teníamos dónde conservar la comida. Este ayuno asistido con caldos de huesos es digestivo, activa tu *médico interno*, porque cuando descansa la digestión también lo hace el proceso más costoso metabólicamente para el organismo; lo cual te permite liberar energía para sanar y reparar tu cuerpo”, amplía la entrevistada.

“Ayunar nos permite mantenernos vivos, es algo con lo que evolucionamos, un mecanismo primitivo para sanar”. —DRA. PATRICIA RESTREPO

¿Para quién es este caldito?

“Quien desee mejorar o mantener su salud, excepto embarazadas, lactantes o personas críticamente enfermas. Nuestros programas se dividen en: mejora tu microbiota, adiós a los kilos extras, ayuno equipado de tres días, colágeno para fortalecer tus huesos, detox para desinflamar el cuerpo y defensas para fortalecer tu sistema inmune. Todos son asistidos 24 horas a través de nuestro canal de WhatsApp y contienen una selección de sabores predeterminados para ayudarte a conseguir tus resultados esperados”, añade Restrepo.

¿Cómo es esto de ayunar con caldos?

“Ya que seleccionaste tu programa, nos comunicamos contigo a través de una comunidad de apoyo disponible todo el tiempo y todos los días en WhatsApp, en la que hay otras personas trabajando en lo mismo. A tu

casa llega el paquete con tus caldos, una guía de inicio del programa y una de salida, así como instructivos y videos para disfrutar el proceso y que saques todo el provecho a cada bocado, porque la comida es mucho más que calorías”.

Caldo de huesos

Infusión obtenida de distintos animales, como el cerdo, pollo, res o una mezcla de todo, o algunos. Es rico en calcio, magnesio, potasio y fósforo, además de minerales, vitaminas como la A y K2, zinc, hierro, omega 3 y 6, entre otros.

Ayuno con caldos Foto: Getty Images

Y después...

“Ya que terminaste tu detox de tres días o el programa que hayas iniciado, es posible seguir cuidando tu salud cíclicamente: una semana al mes o tres días cada semana. También tenemos programas anuales”, apunta Paty, por si te interesa.

¿Los resultados?

Al tercer día de hacer el ayuno asistido notas un cambio en tu cuerpo:



Se activa la sabiduría natural del cuerpo

Fortalece las habilidades cerebrales

Aumentan tus defensas

Mejora tu digestión y microbiota

Disminuye la carga tóxica en tu organismo

Te da capacidad de flexibilidad metabólica

Notas un cuerpo desinflamado

Tienes más energía

Logras un sueño reparador

Piel, pelo y uñas saludables