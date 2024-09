Las 4 plagas emocionales que sólo afectan a las mujeres

Además de todas las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, también hay una distancia emocional que nos hace totalmente diferentes…

Hombres y mujeres hablan idiomas totalmente diferentes cuando se trata de inteligencia emocional: mientras ellos prefieren ser más prácticos y menos cercanos en general, ellas prefieren profundizar y comprender lo que ocurre en su psique.

Por ello, muchas veces no podemos ponernos de acuerdo en ciertas cosas básicas que se resuelven a través del diálogo y la comprensión.

Según la psicología, las mujeres tienen 4 plagas emocionales que no les permiten desarrollarse libremente, hoy en Cosmopolitan te contamos cuáles son y de qué se tratan para que aprendas a detectarlas.

Las 4 plagas emocionales de las mujeres

Según la psicología, la educación que reciben en general las mujeres —que tiende a ser sumamente emocional— es contraria a la que reciben los hombres —que pretende ser racional— ya que no se les permite demostrar emociones que no correspondan a la ira, las mujeres padecen 4 plagas emocionales que no les permiten desarrollarse integralmente.

La culpa

La educación femenina está basada en la culpa que es una emoción moral, es decir, nadie siente culpa naturalmente, sino que esta se basa en las normas sociales de lo que supuestamente debe o no debe hacer y sentir alguien.

El principal problema con la culpa es que generalmente juega en contra de lo que las mujeres desean, por ejemplo, una carrera profesional exitosa a costa de pasar menos tiempo junto a sus hijos, mientras esto las llena de culpa a ellas, en los hombres es algo natural.

El miedo

Esta emoción es un mecanismo de defensa natural ante aquellas situaciones que amenazan la vida, actúa como un regulador a través del cual el cuerpo se prepara en situaciones de peligro, sin embargo, el miedo desmedido podría afectar el desempeño de las mujeres en casi todos los ámbitos, particularmente cuando se trata de crecimiento y apropiación del espacio público, por ejemplo, cuando tienes que hablar frente a muchas personas.



La tristeza

Idealmente, las personas sanamos viejas heridas a través de este mecanismo psicológico que nos permite reflexionar y aprender después de un tropiezo o una perdida. Hasta ahí la tristeza sería una gran aliada que nos haría valorar los momentos de bienestar y felicidad, sin embargo, culturalmente las mujeres no tienen permitido demostrar emociones como la ira y el enojo, en su lugar solamente se les ha permitido externar tristeza.

La vergüenza

Esta emoción también es profundamente moral y está asociada a las mujeres y es el conjunto de las cuatro anteriores: la vergüenza es el castigo autoimpuesto luego de haber experimentado culpa, se asocia con el miedo porque hay un temor latente a ser juzgadas negativamente, cuando eso sucede, irremediablemente aparece la tristeza en el lugar donde idealmente tendría que estar la ira.



Tips para detectar las 4 plagas emocionales en las mujeres

Como ya pudiste darte cuenta estas 4 plagas emocionales de las mujeres están perfectamente relacionadas con la pregunta ¿qué van a decir de mí? O ¿qué pensaría la gente si…?

Por lo que, una manera infalible para detectar estas plagas es racionalizarlas: ¿por qué tendría sentir culpa por esta situación? ¿Por qué siento vergüenza ante este escenario? ¿Preferiría estar enojada y externar esta situación?

Recuerda que lo más importante es tu bienestar emocional, por ello debes impedir que estas 4 plagas emocionales trastoquen tu integridad psicológica y emocional.