Cantar. Ser bailarina. Escribir un libro. Tener una empresa. Viajar por el mundo. Fundar un santuario animal...

Tu sueño es eso por lo que trabajarías aún si no te pagaran (al menos, de inicio), te esforzarías cada día por lograrlo, te provoca una alegría sin igual y sientes que motiva tu existencia. Quizá aún no lo has encontrado, y entonces ese sería tu primer objetivo. Pero si ya lo sabes, ahora viene el trabajo en serio. Con.cre.tar.lo. ¿Por qué? Porque en tu interior sabes que lo tienes que hacer. No hay una razón. Solo sabes –por intuición, si así lo quieres ver–que necesitas hacerlo realidad. Que es el propósito de que tus pies estén pisando esta tierra, en esta vida.

Lina Cáceres es representante artística. En su camino como productora de televisión se dio cuenta de que su sueño era ayudar a otros a realizar sus sueños. Ahora, ayuda a creadores digitales a convertirse en celebridades, es decir, a lograr el sueño de estas personitas de ser artistas, coaches, youtubers, etc. Así que no dudé en recurrir a ella para pedirle su opinión y lo primero que le pregunté fue: “¿Cómo saber cuál es nuestro sueño?”. Su respuesta: “Steve Jobs decía: ‘What makes your heart sing?’ (¿qué hace a tu corazón cantar?). Creo firmemente que es un propósito con el que nacimos para servir porque, en definitiva, no es algo tan tangible y es tan grande que uno dice: ‘No, pues estoy loco, yo no voy a alcanzar ese sueño’. Porque es algo para y de la humanidad. Pero cuando tomamos la responsabilidad de asumirlo y darlo, pues ahí es cuando ya uno asegura: ‘¡OK, ahora sí estoy cumpliendo mi sueño o mi propósito de vida’. Como Mark Twain afirmó: ‘Uno nace dos veces: el día que nace y el día que descubre el porqué nació’”. Y estoy segura de que tú sabes ese propósito, pero también que solo necesitas saber cómo cumplirlo.

Estos son los rasgos de personalidad de las personas que sí cumplen sus sueños

“Creo que tienen el coraje de asumir la responsabilidad de cumplir esos sueños. Porque los sueños necesitan muchas acciones de nosotros, las cuales son muy difíciles de llevar a cabo porque son con nosotros mismos, justamente. Es decir, para empezar, todo aquel que quiera cumplir un sueño antes debe saber qué es ese sueño que quiere cumplir y esto implica todo un trabajo interior al que se debe someter para entender cuál es. Y es curioso porque el ser humano siempre está preguntando afuera: ‘¿Qué hago, en qué me ves?’, cuando la respuesta es esa que sale del corazón, está en el interior de nosotros. Lo siguiente de descubrirlo es más fácil de establecer, son las estrategias con objetivos. En esta parte, para mí es muy importante decirle a la gente: ‘Ponte objetivos cortos, medianos y largos’, porque esa satisfacción de ir logrando cositas te llena de fuerza.

“Entonces, ¿qué características? Es una persona que se conoce, sabe sus fortalezas y debilidades, entiende ese talento único con el que llegó al mundo. Dos: tiene el coraje de ponerse objetivos y lograrlos. Y tres, sabe que no todo está hecho; hay una frase de Mario Alonso Puig (médico español dedicado a investigar y difundir cómo desplegar el potencial personal) que dice: ‘No es tanto el sueño que consigues, sino la persona en la que te conviertes tratando de cumplir tus sueños’. Creo que las personas que saben cumplir sus sueños viven una transformación personal gigante porque están dispuestas a prepararse, abrirse, curiosear, experimentar... para llegar a convertirse en esa persona que puede hacer ese sueño realidad”.

Estos son los rasgos de personalidad de las personas que sí cumplen sus sueños Getty Images

Los obstáculos de los soñadores

“Considero que es pensar que tu sueño está en manos de otros y no asumir la responsabilidad de que está en las tuyas. Siempre digo: ‘Si crees, creas’, pero muchas veces lo que creemos es: ‘Yo no puedo, no tengo’. Nos limitamos demasiado. Cuando entendemos que el poder está en nosotros mismos y está en nosotros encontrar los medios, toda esa percepción cambia. Quítate esos límites, quítate esas etiquetas. Hoy puedes ser lo que quieres ser. O sea, para mí es superfascinante ver historias de gente como doña Ángela, que es esta mujer mi- choacana de 70 años, del canal en YouTube De mi rancho a tu cocina, que empezó a compartir sus recetas y en 2020 fue recono- cida por la revista Forbes como una de las 100 Mujeres más poderosas de México”.

Por destino o con trabajo

“Es un trabajo de desarrollo. Los chicos que sueñan con ser actores hacen cursos de actuación, de canto, tienen coaches vocales... descubrieron su talento y sueño y sienten tanta responsabilidad sobre él que saben que tienen que trabajarlo. Uno se tiene que enfocar en eso para lo que es bueno, por- que cuando a ti te gusta algo, cada vez querrás ser mejor. Los jovencitos que em- pezaron a crear videos para redes lo ha- cían con su cámara: hoy en día te hablan de lentes y todo eso. Ellos no fueron a la universidad a estudiar esta carrera, no venían de una industria ya creada: se han tomado esto tan en serio porque les apasiona y buscan mejorar su contenido, ser mejores ellos mismos. Sin lugar a dudas, una vez que se descubra el sueño hay que invertirle en desarrollarlo, obtener y crecer las habilidades, llegar al siguiente nivel. No quedarme simplemente con saber que tengo un don, porque eso no es lograr un sueño. No todo el que es exitoso es 100% talento, es talento y disciplina”.

Estos son los rasgos de personalidad de las personas que sí cumplen sus sueños Foto: Getty Images

La ayuda que necesitaremos

“En la vida es importante tener referentes, no por copiar, pero sí por observar a esas personas que están donde nosotros queremos estar, porque su historia nos va a inspirar y, de pronto, a abrir el camino. No puedo improvisar, ponerme a inventar en un mundo que desconozco: necesito conocer ese mundo al que me quiero dedicar para reconocer mis necesidades y cubrirlas. Creo que eso es lo bonito de saber con qué gente necesito rodearme, no es que debas tener amigos por interés, pero son personas que de pronto conoces y te pueden ayudar a tu sueño. Obviamente hay gente que tiene su networking o grupo de apoyo, sea amistad o familia, pero es necesario evaluar si son los indicados para aportar a tu sueño; porque el amigo que dice: ‘Todo va bien’, y que siempre estás perfecta no es un buen amigo, pues por lo general hay muchas cosas que tenemos que mejorar”.

El poder de la paciencia

“Vivimos ya esa cultura social de la gratificación inmediata, pero ninguna carre- ra ni sueño se construye así, sino porque hay un plan. Por eso te digo que somos nuestros principales enemigos a la hora de cumplir sueños, porque la frustración vie- ne de una expectativa que tú tenías y que no se cumplió. En cambio, cuando estás en la apertura de pensar: ‘Me estoy transformando, conociendo, aprendiendo más cosas, incluso aceptar que mi sueño era este, pero ahora creo que está acá porque aprendí tantas cosas’... por eso los sueños son algo que nos convierten en alguien mejor. Esa gratificación personal te permite considerar que ha valido la pena. Cuando tú sabes que puedes, eres capaz de reconocer tu luz, tus logros, e incluso es más fácil que las otras personas también lo puedan reconocer y quieran aplaudirte”.

Estos son los rasgos de personalidad de las personas que sí cumplen sus sueños

Enamorada del camino, no del sueño

“Claro, cuando nos cerramos mucho al objetivo nos metemos en un trance donde ol- vidamos estar presentes, ser conscientes; entonces, cada pasito que vas dando a lo mejor se vuelve tan desastroso que cuando llegas al objetivo no lo disfrutas, porque fue un dolor de cabeza. Pero fue porque no te diste el tiempo de gozar y aplaudirte tus pequeñas metas logradas. Depende mucho de entender que no todo es exactamente tal cual lo planeamos. Lo bonito de cada pro- yectoesqueescomounhijoytúlovasma- durando, creciendo, hasta que llega el día que nace; y hasta este día nada es como lo ideaste. Los tiempos de Dios son perfec- tos. Siempre he dicho que mi trabajo prin- cipal es ser solucionadora de problemas y es porque me llegan 200 mil problemas con los chicos que represento; sin embargo, para cada cosita hay solución y yo busco disfrutar cada problema y solución, porque lo único que no tiene solución es la muer- te. Entonces creo que es eso, enamorarnos de los procesos que necesitamos vivir hacia la realización de nuestro sueño y entender que los procesos no son perfectos, tienen altibajos, y está en nuestra creatividad dar lo mejor posible. Y esta es otra carac- terística de los soñadores, que no sueñan en vano: amamos el ‘sí se puede’ porque el NO, no te da opciones, no se pudo, ahí quedó. Y el sí te da otros caminos hacia tu propósito, hacia ese sueño”, concluye Lina.