¿Cómo saber si no te valoras lo suficiente? Estas señales lo revelan...

El amor propio se trata de valorarte a ti misma, de ser consciente de tus aptitudes y cualidades y de no castigarte por los errores que has cometido. Sin embargo, quizá no te hayas dado cuenta que con el tiempo has desarrollado ciertos hábitos que dejan en evidencia lo poco que te valoras. Continúa leyendo y descubre las señales que indican que no te quieres lo suficiente.

Estos son los hábitos que desarrollaste por no valorarte y no lo sabías

Te dejas para el final

Siempre piensas en todos antes que en ti. Tu principal objetivo es satisfacer las necesidades de los demás para verlos felices sin importar si eso te beneficia o te perjudica. ¿Cuándo fue la última vez que viste por ti? Consiéntete y recuerda que para estar bien con los demás, primero debes estar en paz contigo misma.



Reprimes tus ideas y pensamientos

Temes expresar lo que piensas por temor a ser juzgada o no escuchada. Crees que tu opinión no tiene valor y que nadie le dará importancia, por lo que decides quedarte callada y guardar tus pensamientos únicamente para ti. Tienes la firme idea de que no merece la pena expresarte.

Estos son los hábitos que desarrollaste por no valorarte y no lo sabías Foto: Getty Images

Justificas a los demás

Siempre justificas los comportamientos negativos que tienen otros hacia ti diciendo que quizá tuvieron un mal día, que se encuentran bajo estrés o que no lo hicieron de forma intencional. Tú, al igual que los demás, mereces ser tratada con respeto.



No eres consciente de tus cualidades

Ponte a pensar: ¿cuáles son tus principales cualidades? Si no sabes la respuesta, lamentamos decirte que no te valoras lo suficiente. Únicamente le prestas atención a tus fallas y defectos y haces a un lado tus aptitudes y dotes. No eres capaz de ver las cosas positivas que otros ven en ti.

Estos son los hábitos que desarrollaste por no valorarte y no lo sabías Pexels

Das más de lo que recibes

Y no nos referimos únicamente a cosas materiales, sino también a valores y sentimientos. Te entregas al 100% en tus relaciones interpersonales sin esperar nada a cambio, pero es necesario que encuentres un equilibrio, de otra forma podríasdesarrollar vínculos tóxicos.



Eres muy dura contigo misma

No practicas el perdón contigo misma y te aferras a los errores que cometes. No te permites atravesar por un proceso de sanación ni te das la opotunidad de darle vuelta a la página. Recuerda que la clave para disfrutar el presente es no mirar al pasado.