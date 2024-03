Estos son los 6 hábitos de las personas exitosas

Una vida exitosa se basa en una rutina balanceada que va de la mano del deporte y de una buena alimentación, ¿cuáles son los hábitos te ayudarán a encontrar este equilibrio?

Una de las cosas que casi todos idealizamos es poder llevar una vida perfectamente balanceada, pero seamos honestos, entre el trabajo, los estudios, nuestra vida social y nuestro cuidado personal, es difícil creer que sea tan sencillo llevar una rutina que nos permita alcanzar ese equilibrio. Sin embargo, siempre existen buenos consejos que nos pueden ayudar a dar pasos que nos acerquen un poco más hacia eso que tanto anhelamos: una vida sana, proactiva y muy próspera.

Hoy es el día de tomar las riendas de nuestra salud, apalancarnos en nuestros hábitos cotidianos y encontrar la manera de mezclar nuestros gustos con nuestro estilo de vida hacia ese balance ideal.

Por: Amanda Dudamel

@amandadudamel

Los 6 hábitos de las personas exitosas

1. Si aún no lo tienes tan claro, empecemos por identificar un deporte o una actividad que disfrutes: elige una actividad física que te apasione para que no se convierta en una tarea tediosa. Bien sea correr, montar bici, nadar, practicar yoga o jugar al fútbol, encontrarás más fácil mantener una rutina constante si disfrutas lo que haces. Si ya sabes con certeza cuál es tu actividad preferida, estamos más que listos para pasar al siguiente punto.

2. En relación a esta actividad, busquemos un reto o un objetivo específico: encontrar una meta que nos permita configurar nuestra mente con una fecha, un día y una hora, nos va a permitir darle prioridad con mucha más facilidad a practicarlo diariamente. El reto más grande es enfrentar la procrastinación o la falta de motivación cuando estamos configurando un nuevo habito en nuestras vidas, pero cuando trabajamos pensando en una meta y cada día que pasa se descuenta del objetivo, nuestra mente empieza a jugar a favor y actuamos casi en automático. Cada asistencia deja de ser opcional y se convierte en un compromiso.

3. Encárgate de que tu planificación sea realista, pero que te rete un montón: es importante definir objetivos alcanzables tanto en términos de ejercicio como de tiempos y de alimentación. Empezar de manera progresiva te ayudará a mantenerte motivado y a seguir un plan a largo plazo, porque si agotas todas tus energías en la primera semana de trabajo, vas a saturar tu cuerpo y tu mente. Así que es mejor empezar con pasos bien cortos sabiendo que queremos llegar bastante lejos.

4. No olvidemos la alimentación, planifica tus comidas: no pasemos por alto que estamos hablando de nuestra salud y un gran porcentaje de nuestro rendimiento va a depender de nuestra manera de alimentarnos, asi que organiza tus comidas y snacks de forma equilibrada, incluyendo una variedad de alimentos nutritivos como frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Esto te ayudará a mantener niveles de energía estables y a evitar la tentación de comer alimentos que no sean tan sanos. Ojo, la hidratación está incluida en este paquete, no olvides que estarás más activo físicamente y es importante mantenerte muy bien hidratado durante el día.

5. Mantén la consistencia, no hay nada más eficaz: ya lo dijimos, cada entrenamiento se convierte en un compromiso. Así cómo se organizan las comidas también debemos establecer un horario regular para hacer nuestra actividad física a diario. La consistencia es clave para formar hábitos saludables a largo plazo y aún más para cumplir grandes objetivos. Cuando trabajamos con planificación previa, incluso en los días más ocupados lograremos reservar un tiempo para dedicarnos a nuestra meta.

6. Escucha a tu cuerpo: dentro de este camino de aprendizaje y adaptación, aprenderemos también a reconocer las señales que nos envía nuestro cuerpo. Debemos descansar cuando sea necesario, evitar el sobreentrenamiento y jamás ignorar las señales de hambre, saciedad o dolores críticos. Escuchar a tu cuerpo te ayudará a mantener un equilibrio entre la responsabilidad por cumplir con nuestros objetivos y la meta inicial que irá siempre de la mano de nuestra salud, porque si queremos consolidarnos en un estilo de vida muy sano, nuestra salud es siempre prioridad. Esto nos hará posible mantener en el tiempo todo el trabajo.

Estos son 6 consejos que serán sencillos en la medida que les dediquemos tiempo, amor y compromiso, porque al final, siempre valdrá la pena invertir todo este conjunto de elementos en nosotros mismos.