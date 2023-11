¿Llegaste al límite emocionalmente? Estas señales podrían revelarlo, ¡descubre si tienes agotamiento emocional!

El agotamiento no solo puede afectarnos a nivel físico, sino también emocional. Se trata de un estado en el que una persona presenta una serie de síntomas relacionados con desgaste, frustración y disminución de energía. Este se presenta después de una sobrecarga de estrés, conflictos, esfuerzos y responsabilidades que terminan alterándonos emocionalmente. Continúa leyendo y descubre si podrías padecer agotamiento emocional...

Estas son las señales de que tienes agotamiento emocional

Estas irritable

¿Te enojas por todo y cualquier pequeño detalle te hace explotar? Si tienes la sensación de estar al límite y de tener muy poca paciencia, quizá se deba a que últimamente pasaste por un proceso de sobrecarga de conflictos y responsabilidades que te llevó a tener agotamiento emocional.

Estas son las señales de que tienes agotamiento emocional

Cansancio crónico

Aunque tengas buenos hábitos de sueño y duermas las horas suficientes, diariamente presentes una profunda fatiga. Se trata de un trastorno que genera un cansancio que no desaparece ni descansando y que puede durar un largo periodo de tiempo.



Desinterés

Presentas apatía y nada te genera sorpresa o emoción. Ni siquiera los pasatiempos que antes te apasionaban lograr generar una emoción positiva en ti. Has dejado de ver a tus amigos y prefieres pasar tiempo a solas en tu casa, pues ningún plan es de tu interés.

Estas son las señales de que tienes agotamiento emocional

Eres intolerante

No soportas a las personas que te rodean y la mayor parte de las veces no puedes disimular tu desagrado. Tienes nula paciencia con los demás y no toleras sus opiniones o actuaciones.



Hábitos negativos

Como vía de escape, te has refugiado en hábitos nada saludables, como beber, fumar, tener un comportamiento sedentario, llevar una mala alimentación, procrastinar, etc.

Estas son las señales de que tienes agotamiento emocional Foto: Getty Images

No pides ayuda

Te estás ahogando en un mar de angustia, ansiedad y emociones pero no eres capaz de pedir ayuda. No quieres que los demás te perciban como una persona débil, así que decides lidiar tú misma con tus problemas, aunque estos te estén consumiendo poco a poco.



Te aíslas

Debido a que sientes que nadie te comprende, prefieres alejarte de los demás y no intercatuar con nadie, ni siquiera con tus familiares o amigos más cercanos.