Cuatro licuados que te ayudarán con el crecimiento de piernas y glúteos

Estos cuatro licuados serán tus mejores aliados para el crecimiento de piernas y glúteos, verás resultados inmediatos durante tu rutina

La alimentación es imprescindible para ver y disfrutar de los resultados de la actividad física ya que no es suficiente con el desgaste muscular, por lo que estos alimentos serán tus mejores aliados si quieres estimular ciertas zonas del cuerpo como las piernas y los glúteos.

Antes que nada, debes saber que el cuerpo no quema la grasa de ningún modo, en realidad la grasa se oxida y se elimina a través de la respiración por lo que es imposible focalizar en un área concreta la reducción de lonjitas o gorditos, sin embargo, cuando queremos estimular el crecimiento de alguna zona es más eficaz hacer ejercicios específicos para esa parte del cuerpo y así obtener mejores resultados.

De hecho, las maquinas de los gimnasios funcionan bajo ese precepto: aíslan un grupo muscular en concreto y lo estimulan a través de la carga y las repeticiones, pero además de la actividad física los lunes de pierna, también puedes darle una gran ayuda a tu cuerpo consumiendo ciertos alimentos para estimular el crecimiento de esas zonas que quieres ver crecer.

Licuados que te ayudarán con el crecimiento de piernas y glúteos

Los licuados son un aliado clave en la integración estratégica de nutrientes por su gran aporte de proteínas y lo práctica que es su preparación. Estos son los cuatro licuados que te ayudarán a ver resultados inmediatos.

Licuado de fresa

Los días de pierna son -probablemente- los que más gasto energético requieren porque los grupos musculares que se ven comprometidos durante el leg day son los más grandes del cuerpo, por ese motivo, es necesario que consumas alimentos que te brinden la mayor energía con el menor riesgo de rebote posible y las fresas son ese alimento ideal.



10 fresas medianas

medianas 1 taza de leche descremada y deslactosada

descremada y deslactosada 1/2 taza de avena

1 taza de yogurt griego sin azúcar

griego sin azúcar 1 cucharada de chía

4 nueces para el toque final

Licuado de fresa Getty images

Licuado de plátano

Por su aporte de fibra, potasio, vitamina B6 e inulina el plátano es un alimento necesario para la vida fitness, además es ideal para contrarrestar los calambres durante la actividad física y el aporte de carbohidratos te ayudará a rendir más durante el día de pierna.



1 taza de leche descremada y deslactosada

descremada y deslactosada 1 plátano (que no esté muy maduro)

(que no esté muy maduro) 1/2 taza de amaranto

Pizca de canela

1 cucharadita de crema de maní sin azúcar

Licuado de plátano Getty images

Licuado de café

Uno de los mejores aliados preentreno es el café, ya que gracias a la cafeína el sistema nervioso activa sus súper poderes por lo que el día de glúteo y pierna no volverá a ser igual.

También es rico en antioxidantes, ayuda a reducir la presión arterial y, en general, levanta el ánimo.



1 taza de leche descremada y deslactosada

descremada y deslactosada 1 shot de café expreso

1/2 taza de avena

20 almendras

Licuado de café Getty images

Licuado verde

Si nunca has tomado algo verde no puedes ser miembro de la comunidad fitness. Los jugos y licuados verdes son un clásico aliado que no puedes dejar de lado, aunque siendo sinceras, este licuado no es para estómagos débiles (por su consistencia), sin embargo, el aporte nutricional es infinitamente más grande que el de las recomendaciones anteriores.



1 taza de leche descremada y deslactosada o agua potable, según tu preferencia

descremada y deslactosada o potable, según tu preferencia 1/2 verduras base (zanahoria, pepino, brócoli, apio, calabaza o col)

1/2 hojas verdes (kale, espinaca, lechuga o rúcula)

Jugo de una fruta (manzana, plátano, fresa, pera o moras)

Licuado verde Getty images

Recuerda que para mejores resultados siempre es necesario descansar y alimentarte sanamente, el ejercicio físico no es suficiente.