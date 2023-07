Comportamientos que son tóxicos para ti misma y no lo sabías

Para poder avanzar en la vida debes eliminar varios comportamientos tóxicos que sólo te dañan a ti, ¡el paso número uno es saber cuáles son!

¿Alguna vez te has puesto a pensar que quizá hay momentos en los que eres muy dura contigo misma? Hay comportamientos tóxicos que sin querer comienzas a ejercer hacia ti, vivimos en una sociedad en la que es muy difícil darte cuenta del daño que puedes hacerte, pues siempre estás pensando en los demás antes que en ti y eso te impide poder estar en paz contigo.

Comportamientos que son tóxicos para ti misma

Reprimir tus emociones

Desde hace mucho tiempo se ha hablado sobre la importancia de expresar tus emociones para poder avanzar; quizá puedes llegar a creer que tienes todo bajo control, pero si no aprendes a hablar sobre tus sentimientos, en algún momento vas a explotar y será toda una catástrofe.

Reprimir tus emociones Foto: Getty Images

Ser demasiado exigente contigo

Está bien que te comprometas contigo misma a alcanzar todo aquello que te propones, lo que no es correcto es que durante el proceso no te permitas tener ni una pequeña falla. Debes entender que todos los seres humanos cometemos errores y también es necesario que aprendas a pedir ayuda cada que te des cuenta que no puedes hacer ciertas cosas tu sola.

Ser demasiado exigente contigo Foto: Getty Images

No procurarte

Hay veces que dejas tu salud mental y corporal a un lado, ¡no puede ser así! Recuerda que si tú no comienzas a cuidarte nadie lo hará por ti; puedes empezar por cosas pequeñas como cambiar tus hábitos alimenticios, intentar dormir más tiempo, leer algún libro de vez en cuando o hacer alguna actividad que te llene de satisfacción.

No procurarte Foto: Getty images

Poner primero a los demás antes que a ti

Para algunas personas puede sonar muy egoísta, pero nadie puede estar primero que tú, esto es porque si tú no estás bien, no puedes velar por el bienestar de los demás; entonces es importante que tengas presente en todo momento que tú eres tu prioridad número uno.

Poner primero a los demás antes que a ti Foto: Getty images

No saber decir “no”

No saber poner límites es uno de los comportamientos tóxicos más comunes; debes tener claro que no necesitas complacer a nadie más que a ti y que decir “no” de vez en cuando, no está mal, al contrario, seguramente te hará sentir mejor comenzar a marcar límites.

Comportamientos que son tóxicos para ti misma Foto: Getty images

Comienza a cambiar estos comportamientos y verás cómo automáticamente te vas a sentir mejor contigo misma; si sientes que no puedes hacerlo, es recomendable que busques el apoyo de un profesional que te guíe en el proceso.