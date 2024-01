Blue Monday: estos son los 5 hábitos que te deprimen, según Harvard

Este lunes 15 de enero es el Blue Monday; ¿qué es y cómo puedes evitar sentirte triste y deprimido?

Enero es el mes en el que comenzamos a cumplir nuestros propósito de año nuevo, pero también lleva consigo el lunes más triste de todo el año: el Blue Monday. El psicólogo británico, Cliff Arnall, llegó a la conclusión, después de hacer varios estudios científicos, de que el tercer lunes de enero es el día más triste del año. De acuerdo a su fórmula matemática, factores como la depresión post-navideña, las deudas, el invierno el sueldo y la falta de motivación contribuyen al famoso Blue Monday y a que las personas se sientan desanimadas este día.

Existen diferentes hábitos que propician la depresión y que podrían contribuir a que te sientas triste durante el Blue Monday, te decimos cuáles son de acuerdo a Harvard...

Blue Monday: estos son los hábitos que te deprimen, según Harvard

No vivir en el presente

Vivir constantemente arrepentido por el pasado y angustiado por el futuro hace que no vivas tu vida al 100% y que no te sientas relajado, motivado y feliz. No disfrutar el presente genera emociones de infelicidad, frustración y depresión, por lo que vivir el momento será la mejor medicina para vivir plenamente.

No procurar tus relaciones personales

Tener vida social activa es una cuestión indispensable para sentirte feliz, pues las relaciones interpersonales brindan sentimientos de protección y apoyo ante las adversidades del día a día. Un estudio realizado por Harvard Gazette reveló que este tipo de soporte emocional podría incluso retrasar el deterioro físico y mental.



No procurar tu salud

Para ser feliz, debes priorizar tu salud física y mental. para lograrlo, es de vital importancia que mantengas un peso saludable, que realices actividad física y que evites el consumo de sustancias nocivas, como chatarra, alcohol y tabaco. Llevar una vida sedentaria no es sinónimo de felicidad.

No tener tiempo para ti

Dedicarle todo tu tiempo a las cuestiones académicas y laborales propician una vida llena de infelicidad. El éxito profesional no debe impedir la realización de tus pasatiempos favoritos y el cumplimiento de sueños y metas personales. Las lagas jornadas de trabajo y la excesiva carga de trabajo impiden que puedas pasar tiempo de calidad que te relaje y te gaha sentir pleno.

“Es fácil aislarse, quedar atrapado en el trabajo y no pensar ‘oh, no he visto a estos amigos en mucho tiempo’. Trato de prestar más atención a mis relaciones que antes”, dijo Robert Waldinger, el director del estudio de Harvard.



Malos hábitos de sueño

Los trastornos de sueño pueden provocar fatiga, irritabilidad, tristeza, malestar y sentimientos de depresión. Un buen descanso es fundamental para ser felices y vivir en un estado de plenitud.