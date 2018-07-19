Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

5 alimentos para tener dientes blancos

Julio 18, 2018 • 
Cosmopolitan
5-alimentos-para-tener-dientes-blancos.jpg

Para una sonrisa blanca y brillante descubre que alimentos son los mejores amigos de tus dientes.

  1. Manzana
  2. Fresas
  3. Almendras
  4. Apio
  5. Quesos
Cosmopolitan
Te sugerimos
efecto rebote después de GLP-1
Wellness
Así puedes evitar el efecto rebote después de dejar Ozempic o Mounjaro
Julio 17, 2026
 · 
Pamela López
Qué es Ozempic butt
Wellness
¿Qué es el “Ozempic butt”? El cambio físico del que todos hablan
Agosto 07, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Ozempic y piel flácida: por qué pasa y cómo prevenirlo mientras bajas de peso
Wellness
Ozempic y piel flácida: por qué pasa y cómo prevenirlo mientras bajas de peso
Julio 28, 2026
 · 
Pamela López
Using injection pen
Wellness
Efectos secundarios de Ozempic: ¿realmente afectan los anticonceptivos?
Junio 25, 2026
 · 
Pamela López