Agua de arroz: el secreto de skincare que tu piel estaba esperando

En los últimos años, el agua de arroz pasó de ser un remedio casero de tu abuelita a convertirse en uno de los ingredientes más virales dentro del mundo del skincare. Tanto en TikTok como en Instagram, cada vez vemos a más personas hablar sobre la maravilla que es para tu rostro este líquido. Lo curioso es que, por simple que parezca, está cargado de beneficios que pueden transformar tu rutina de cuidado de la piel al instante y aquí te explicamos por qué.

¿Por qué se ha hecho tan popular el agua de arroz?

Más allá de la simplicidad con la que lo puedes hacer en casa, el agua de arroz, según expertos, contiene antioxidantes, vitaminas del grupo B, minerales y compuestos con propiedades calmantes que ayudan a darle a tu piel un aspecto fresco y saludable.

Los beneficios más populares del agua de arroz

Aunque puede reaccionar distinto a cada tipo de piel, la mayoría de personas que lo han usado aseguran, han hablado de beneficios como:

• Hidratación ligera que ayuda a mantener la piel fresca durante el día.

• Efecto calmante, ideal para momentos en que tu rostro se siente enrojecido o sensible.

• Sensación reafirmante y suavidad, ya que mejora poco a poco la textura de la piel.

• Un glow natural, perfecto si buscas ese brillo saludable sin necesidad de maquillaje.

Ahora bien, por increíble y benéfico que parezca, lo ideal siempre es consultar a tu dermatólogo para saber si es prudente o no agregar este producto a tu rutina de cuidado para la piel.

En caso de que sí sea recomendable, puedes usarla como tónico facial después de limpiar tu cara, agregarla a mascarillas caseras o incluso usarla como un enjuague final para refrescar la piel antes de dormir.

Cómo preparar agua de arroz en casa

Si tú lo que quieres es darle una oportunidad lo más pronto posible, puedes hacer tu propia agua de arroz en casa. Solo necesitas lavar una taza de arroz, dejarlo remojar de 20 a 30 minutos o hervirlo según lo que prefieras. Ya que pase el tiempo indicado y dejes enfriar un momento, cuela el arroz y conserva el líquido en un frasco limpio dentro del refrigerador.

Aunque muchas veces el mundo del skincare puede sentirse agobiante por las mil y una opciones que hay, son estos remedios caseros los que nos recuerdan que una piel radiante se puede lograr de manera sencilla y cero costosa. Así que la próxima vez que prepares arroz, piensa dos veces antes de tirar esa agua, ya que tu piel podría agradecértelo.