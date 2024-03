5 acciones de amor propio rumbo al 8 de marzo

Una de las manifestaciones más importantes de amor propio es el auto cuidado, por ello hemos preparado para ti una lista de acciones que debes emprender ya mismo rumbo al #8M

Se habla mucho del amor propio y el autocuidado, pero realmente nadie nos enseña a llevarlo a cabo, sin embargo, partimos de un principio básico que cualquier especialista en salud emocional y mental te dirá: cuida de ti, como cuidas de la persona a la que más quieres.

Procura tu bienestar e invierte en ti para reforzar tu seguridad y la confianza que has perdido en ti misma, pero que estás dispuesta a recuperar. No permitas que las malas experiencias te hagan sentir triste permanentemente, levántate y levanta ese ánimo. Nadie hará por ti lo que no estés dispuesta a hacer tu misma.

Haz ejercicio

No importa si no tienes un hábito como tal, date tiempo para acostumbrarte a una rutina y siente mejoras inmediatas en tu cuerpo gracias al ejercicio físico. Para ello debes buscar un deporte que llame mucho tu atención, por ejemplo, el yoga, salir a correr por las mañanas, sesiones de box o un par de horas en el gym. Es importante que te sientas atraída por la actividad que eleijas o de lo contrario te será muy fácil alejarte de ella.

Haz ejercicio Getty images

Cuida tu alimentación

Invertir en una sana alimentación siempre será una buena decisión. Adquiere utensilios que te motiven a cocinarte algo rico y saludable todos los días, por ejemplo, la nueva línea de Le Creusete que, a diferencia de las líneas convencionales, no libera toxinas al calentarse y es libre de químicos dañinos. Además, tiene diseños espectaculares y muy femeninos que te garantizan la conservación de los nutrientes en cada platillo.

Cuida tu cabello

Además de alimentarte sanamente, un factor indispensable rumbo al amor propio es que te sientas feliz con tu apariencia, parte muy importante de ella es el aspecto de tu cabello. Recuerda que mantenerte deshidratada, así como consumir tabaco y alcohol impactan directamente en la salud de nuestra melena.

Si quieres mejorar tu imagen puedes adquirir productos Hot Tools que tiene una línea especializada en el cuidado y tratamiento del cabello ya que no lo maltrata porque dicha línea funciona a base vapor, por lo que utiliza 30% menos de calor durante el peinado.

Atrévete a usar algo que no habías usado antes

Se viene la temporada primavera-verano y es el momento ideal para usar algo que nunca antes te habías atrevido a usar, por ejemplo, un tarje de baño de dos piezas. Olvídate de los prejuicios y luce ese cuerpower.

Si aún no te sientes preparada para usar dos piezas esta temporada, puedes checar todas las opciones que tiene Aerie en su nueva temporada. Encontrarás desde el atrevido Cheekiest, el clásico Bikini Bottom o el que resaltará tu figura High Rise. Todo depende de qué tan decidida te sientas.

Encuentra tu mejor estilo en makeUp look

Solemos pensar que un cambio de imagen debe ser radical, pero nada más falso, a veces es necesario que sea progresivo. Si aún no sabes como lograrlo sin sentirte extraña o inventada, prueba con la discreta línea de Benefit, sus tintas para labios y mejillas te encantarán ya que son sumamente naturales y discretas, pero súper coquetas y femeninas.