Te ha jurado más de una vez que no es nada celoso y que confía plenamente en ti, pero sus acciones dicen todo lo contrario, y es que los celos no siempre se expresan con reclamos o discusiones; a veces, se esconden detrás de miradas, comentarios irónicos o cambios de actitud que revelan su incomodidad cuando siente que alguien más capta tu atención.
De acuerdo con la psicología, los celos son una respuesta emocional cuando esa persona se siente amenazada o siente que alguien podría interponerse en su relación, debido a heridas como miedo al abandono, inseguridades o experiencias afectivas que lo lastimaron.
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Gestos que delatan sus celos aunque los niegue
Aunque él niegue sus celos, no significa que no estén presentes en su relación, pues incluso cuando no se reconocen ni se gestionan de forma saludable, pueden traducirse en conductas de control, desconfianza o manipulación emocional.
Su expresión facial cambia cuando le hablas de otra persona
Están teniendo una conversación normal, pero basta con que menciones a un compañero de trabajo o un amigo para que cambie por completo de actitud: puede quedarse callado, responder con monosílabos o mostrar una actitud repentinamente seria.
Hace preguntas “causales” con las que busca información
¿Quién es?, ¿de dónde lo conoces?, ¿por qué te escribió? o ¿van a salir solos? Son algunas preguntas que pueden aparecer cuando alguien siente celos, aunque intente presentarlas como simple curiosidad.
El problema no está en interesarse por la vida de la pareja, sino en la intención y la frecuencia de los cuestionamientos.
Hace comentarios sarcásticos sobre tus amistades
En lugar de reconocer que algo le incomoda, utiliza comentarios irónicos para expresar su molestia. Frases como “se nota que te cae muy bien” o “seguro él es perfecto” pueden ser una manera indirecta de manifestar su inseguridad.
Se muestra distante e indiferente
Otro comportamiento que puede delatar los celos es el cambio repentino de actitud, por ejemplo, después de verte conversar con alguien o recibir un mensaje, puede mostrarse frío, dejar de buscarte o responder con menos entusiasmo.
Busca llamar tu atención cuando estás con otras personas
Si nota que estás concentrada en otra persona, puede comenzar a hablar más, hacer bromas, buscar contacto físico o intentar convertirse nuevamente en el centro de tu atención, un comportamiento que podría estar relacionado con el miedo a perder su lugar en la relación o con la necesidad de reafirmar que sigue siendo importante para ti.