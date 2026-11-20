Cuando un hombre siente que da mucho y recibe poco puede no expresar directamente su inconformidad, y en ocasiones, su comportamiento cambia poco a poco: deja de tomar la iniciativa, se vuelve menos cariñoso o comienza a distanciarse emocionalmente.

No necesariamente significa que haya dejado de amar a su pareja, sino que puede estar experimentando frustración, tristeza o la sensación de que sus esfuerzos pasan inadvertidos o incluso que ya no es deseado por su pareja.

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Así reacciona un hombre cuando no se siente valorado

Cuando los hombres sienten que están dando más de lo que reciben, que se esfuerzan, se comprometen y su pareja no corresponde de la misma forma, comienza a aparecer el desgaste emocional.

Deja de tomar la iniciativa

Si antes organizaba citas, proponía planes, buscaba momentos para estar juntos o tenía pequeños detalles, es posible que comience a hacerlo con menos frecuencia, y no se trata de desinterés, sino de que puede estar cansado de sentir que es el único que intenta mantener viva la conexión.

Se vuelve menos cariñoso

Cuando una persona siente que sus demostraciones no son correspondidas, puede comenzar a protegerse emocionalmente y dejar de expresar tanto lo que siente.

Así reacciona un hombre cuando siente que da mucho y recibe poco Getty Images

Comienza a guardar silencio

Al principio, quizá intentó comunicar sus necesidades o explicar qué le hacía falta en la relación; sin embargo, si siente que sus palabras no producen ningún cambio, puede optar por guardar silencio, como una forma de frustración o resignación.

Se muestra más irritable y distante

La frustración acumulada puede manifestarse en respuestas cortantes, poca paciencia o menor disposición para conversar. Situaciones que antes resolvía con tranquilidad pueden convertirse en motivos de discusión, especialmente si siente que sus necesidades no son tomadas en cuenta.

Se cuestiona el futuro de la relación

Puede reflexionar sobre cuánto ha invertido emocionalmente, qué recibe a cambio y si ambos desean construir el mismo tipo de relación, y esto no significa que necesariamente quiera terminar, pero sí que podría estar reconsiderando sus expectativas.

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