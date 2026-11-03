¿Cómo funciona el cerebro de un hombre cuando se aleja de una mujer que amó? Después de una ruptura pueden aparecer pensamientos intrusivos sobre la relación o la expareja: recuerdos, imágenes o pensamientos que llegan sin que la persona los esté buscando deliberadamente. De acuerdo a la psicología, el sexo masculino pasa por un proceso durante el contacto cero antes de empezar a extrañar a la persona de la que se alejó. Primero atraviesan por un periodo de distracción, en el que se enfocan en amigos, pasatiempos y trabajo y les queda poco espacio para ponerse emocionales y pensar en su ex pareja o casi algo. Pero es justo después cuando llega el momento que no querían enfrentar: la etapa de la intrusión.

Cuando las distracciones dejan de ocupar toda su atención, pueden aparecer pensamientos relacionados con la relación de forma espontánea. Un recuerdo, una canción, un perfume, una fotografía, un restaurante o incluso una rutina cotidiana pueden activar recuerdos asociados contigo. Pero, una vez que han entrado en este proceso nostálgico, ¿cuándo es más común que extrañen a la mujer con la que compartieron un vinculo emocional? No siempre es durante la noche ni cuando se siente solo. Hay pequeños momentos de la rutina en los que un hombre puede comenzar a sentir la ausencia de una mujer que fue importante en su vida. Y es que cuando una persona forma parte de nuestra vida, su presencia comienza a integrarse en pequeños hábitos cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos.

Los 5 momentos clave del día en los que un hombre se da cuenta de que te extraña

Cuando despierta

Suena su alarma por la mañana, revisa su celular y ya no encuentra un mensaje tuyo. Durante mucho tiempo, despertar significaba encontrar un “buenos días” de tu parte o alguna conversación que había quedado pendiente desde la noche anterior. Quizá eras la primera persona con la que hablaba antes de comenzar sus actividades, pero ahora esa parte de su rutina ha desaparecido. Ya no hay un mensaje preguntándole cómo durmió ni alguien que le desee que tenga un buen día. Y aunque al principio puede parecer un cambio insignificante, con el paso de los días esa ausencia puede comenzar a sentirse más.

A mitad del día, cuando le sucede algo que quisiera contarte

Puede estar trabajando, caminando por la calle o comiendo con sus amigos cuando sucede algo inesperado: escucha una noticia interesante, ve algo que le recuerda a una broma entre ustedes o consigue algo que llevaba semanas esperando. Lo primero que pasa por su cabeza es contártelo, pero de pronto recuerda que ya no tiene acceso a ti como antes. Este puede ser uno de los momentos más significativos de la ausencia.

Por la tarde, cuando termina sus pendientes

Se libera y de pronto se da cuenta de que ya no tiene planes contigo ni puede pasar su tarde libre a tu lado. Durante el día, las responsabilidades pueden mantener su mente ocupada. El trabajo, los estudios, las reuniones y los pendientes hacen que apenas tenga tiempo para pensar en otras cosas, pero cuando termina sus actividades y comienza a preguntarse qué hará durante el resto del día, es cuando puede aparecer una sensación de vacío que lo lleva a extrañarte. Ahora tiene que acostumbrarse a una rutina diferente.

Por la noche, cuando se acuesta y ya no tiene con quién hablar de su día

Antes a ti era a quien le contaba cómo le fue en su día, qué anécdotas vivió o si le fue bien o mal en el trabajo. Por eso,

quizá este sea uno de los momentos más relacionados con la nostalgia después de una ruptura. Cuando termina el día, disminuyen las distracciones y aparece la oportunidad de pensar en todo lo que sucedió. Quizá antes tenían la costumbre de hablar durante horas, contarse sus problemas, compartir alguna preocupación o simplemente enviarse mensajes hasta quedarse dormidos. Pero ahora esa conversación ya no existe.

Justo antes de dormir

Es aquí cuando la mente deja de hacer ruido y recuerda los pequeños detalles que compartían. Hay recuerdos que no aparecen durante el día, sino cuando finalmente se queda a solas con sus pensamientos. Puede recordar cómo se abrazaban al dormir o incluso lo bien que se sentía desearte “buenas noches”. Son detalles que quizá no parecían extraordinarios mientras estaban juntos, pero que pueden adquirir un significado especial después de una separación.