Poner fin a una relación o alejarse de alguien no siempre significa dejar de pensar en esa persona, pues aunque pase el tiempo, ciertos recuerdos y emociones pueden mantenerla presente en nuestra mente.

De acuerdo con la psicología, seguir pensando en una persona no necesariamente significa que sigamos enamorados o que debamos regresar a su lado, en ocasiones, se trata de nuestro cerebro tratando de procesar vínculos o emociones sobre experiencias que quedaron inconclusas, es su forma de enfrentar las pérdidas.

Las razones psicológicas por las que no puedes olvidar a esa persona

Muchas veces, olvidar a alguien no siempre depende del tiempo que haya pasado, sino de lo que esa persona representó en nuestra historia.

Te quedaste con preguntas sin responder

Cuando una relación termina de manera inesperada, confusa o sin una explicación clara, es común que la mente intente reconstruir lo sucedido. Preguntas como «¿qué hice mal?», «¿en qué momento cambió todo?» o «¿y si las cosas hubieran sido diferentes?» pueden convertirse en pensamientos recurrentes, por eso la psicología lo relaciona con la necesidad de crear un cierre.

Idealizas lo que vivieron juntos

La nostalgia puede hacer que recordemos una relación de manera selectiva, es decir, en lugar de pensar en las discusiones, las decepciones o las razones por las que terminó, nuestra memoria suele traer de vuelta los viajes, las conversaciones, las muestras de cariño y los momentos felices.

Desarrollaste un vínculo de apego

Los vínculos afectivos generan sentimientos de seguridad, compañía y apoyo emocional, por eso, cuando una relación termina, la separación puede activar respuestas relacionadas con la pérdida. Así, es posible que no extrañes necesariamente el romance, sino la familiaridad y la estabilidad que esa persona representaba en tu vida.

Las razones psicológicas por las que no puedes olvidar a esa persona Getty Images

Tuviste una relación llena de incertidumbre

Las relaciones en las que el cariño aparece y desaparece pueden resultar especialmente difíciles de superar. Cuando alguien alterna momentos de atención con periodos de indiferencia, puede generar una dinámica de recompensa intermitente.

Los recuerdos de esa persona siguen presentes

Una canción, un aroma o un lugar pueden despertar recuerdos de alguien especial, esto ocurre porque la memoria asocia ciertos estímulos con experiencias emocionales del pasado, haciendo que esa persona vuelva a tu mente, incluso cuando creías haberla superado.

Confundes extrañar a una persona con necesidad

Quizá extrañas los mensajes de buenos días, tener a alguien con quien compartir tus preocupaciones o saber que había una persona disponible para acompañarte; sin embargo, echar de menos esas experiencias no significa que necesites recuperar la relación.

No aceptas que su historia terminó

Aceptar que una relación terminó puede ser difícil, especialmente cuando aún existen sentimientos o la separación fue inesperada. Esto puede mantener viva la esperanza de una reconciliación y hacer que, aunque intentes seguir adelante, sigas imaginando un desenlace diferente.

Esa persona representa una etapa de tu vida

A veces, más que extrañar a una persona, extrañamos quiénes éramos cuando estaba en nuestra vida, pues su recuerdo puede estar ligado a una etapa, sueños y experiencias que nos marcaron; sin embargo, puedes conservar lo aprendido y lo vivido sin necesidad de regresar al pasado.