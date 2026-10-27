Suscríbete
Síguenos en:
Relaciones

¿Por qué algunas personas superan tan rápido una ruptura? Esto es lo que hacen

Superar una ruptura puede ser doloroso, pero algunas personas logran seguir adelante con sorprendente rapidez y fortaleza emocional.

Octubre 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué hacen las personas que logran superar una ruptura rápido?

¿Qué hacen las personas que logran superar una ruptura rápido?

Getty Images

Superar una ruptura es diferente para cada persona, pues mientras que algunas necesitan meses para asimilar la separación, otras parecen recuperar la tranquilidad en cuestión de semanas, retomar sus actividades y abrirse a nuevas experiencias.

No significa que hayan amado menos, sino que cuentan con herramientas psicológicas y actitudes que les ayuda a procesar sus emociones para afrontar la pérdida y recuperar su bienestar emocional más rápido.

Te podría interesar: ¿Por qué deja de buscarte? 8 razones por las que un hombre toma distancia aunque esté enamorado

¿Qué hacen las personas que logran superar una ruptura rápido?

Superar una ruptura no consiste en olvidar a alguien de un día para otro ni en fingir que nada ocurrió, sino de aceptar lo sucedido, recuperar la propia identidad y aprender a vivir sin que la relación determine el bienestar emocional.

Aceptan la ruptura en lugar de evadir la realidad

Aceptan el fin de la relación sin aferrarse a falsas esperanzas de reconciliación, y al asumir la realidad, evitan quedarse atrapadas en la negación y comienzan a reconstruir su vida personal.

No reprimen sus emociones, las sienten

En lugar de reprimir la tristeza, el enojo o la frustración, se permiten sentir y procesar sus emociones, entienden que el dolor es parte natural de una ruptura y que reconocerlo les ayuda a sanar de forma gradual y saludable.

Trabajan en su autoestima

Su autoestima no depende de tener pareja o no. Estas personas reconocen su propio valor, y aunque reconocen sus errores, evitan culparse por la ruptura y priorizan su bienestar físico y emocional mientras reconstruyen su vida.

Pasatiempos que tienen las mujeres con alta autoestima

¿Qué hacen las personas que logran superar una ruptura rápido?

Getty Images

Buscan apoyo emocional

Buscan apoyo en amigos y familiares en lugar de aislarse, pues al compartir sus emociones con personas de confianza les ayuda a sentirse acompañados, comprender mejor la ruptura y afrontar el proceso con mayor claridad.

Identifican el aprendizaje que dejó la relación

Reflexionan sobre la relación para identificar qué funcionó, qué pueden mejorar y qué necesitan emocionalmente, en lugar de buscar culpables, convierten la experiencia en una oportunidad para aprender y crecer.

Establecen límites con su ex

Establecen límites saludables con su expareja, ya sea mediante el contacto cero o reduciendo la comunicación. También evitan revisar sus redes sociales para no reavivar emociones y concentrarse en su recuperación.

Retoman sus proyectos personales

Se adaptan a una nueva etapa sin su expareja y se abren a nuevas actividades y proyectos personales. Esta disposición al cambio les permite recuperar la ilusión, fortalecer su independencia y descubrir nuevos intereses.

No les gusta verse como víctimas

Evitan quedarse en la autocompasión o buscar culpables, reconocen que no pueden cambiar el final de la relación, pero sí elegir cómo afrontarlo y recuperar el control de sus vidas.

rodrigo-de-paul-regresara-con-su-ex-tras-su-ruptura-con-tini-stoessel.jpg
Entretenimiento
¿Rodrigo de Paul regresará con Cami Homs tras su separación con Tini Stoessel?
Una famosa numeróloga reveló el futuro de Rodrigo de Paul y Cami Homs ahora que la relación con Tini Stoessel terminó
Agosto 02, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Entretenimiento
¿Por qué se separaron Rosalía y Rauw Alejandro?
Julio 25, 2023
Entretenimiento
La razón detrás del divorcio de Ariana Grande y Dalton Gomez
Julio 17, 2023

ruptura amorosa corazon roto
Melisa Velázquez
Te sugerimos
lo-ultimo-que-un-hombre-olvida-de-una-mujer.jpg
Relaciones
¿Qué es lo último que un hombre olvida de una mujer que amó de verdad?
Octubre 26, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Señales de que ya conociste al amor de tu vida
Relaciones
7 señales de que ya conociste al amor de tu vida, pero todavía no estabas lista para reconocerlo
Octubre 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Por qué algunas personas hacen que todo se sienta como la primera vez?
Relaciones
¿Por qué algunas personas hacen que todo se sienta como la primera vez?
Octubre 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Manipulación o necesidad de atención? Qué es el dry begging y cómo reconocerlo
Relaciones
¿Manipulación o necesidad de atención? Qué es el dry begging y cómo reconocerlo
Octubre 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez