6 señales sutiles de que alguien no te soporta, aunque finja llevarse bien contigo

Hay personas que conviven contigo todos los días, te saludan y sonríen como si fueran buenas amigas, incluso te muestran simpatía; sin embargo, a veces no todas son sinceras, pues detrás de su simpatía, puede esconderse una fuerte antipatía.

Aunque es difícil identificar si le caes mal a una persona que se lleva bien contigo, se esconden comentarios aparentemente inofensivos, gestos difíciles de interpretar o actitudes que, con el tiempo, revelan esa distancia emocional.

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¿Cómo saber si le caes mal a una persona que finge llevarse bien contigo?

En el trabajo, entre amigos o incluso dentro de la familia, hay personas que prefieren mantener las apariencias antes que expresar abiertamente su desagrado; sin embargo, determinadas actitudes pueden abrirte los ojos.

Su actitud cambia cuando están solas

Puede mostrarse amable en grupo, pero volverse distante cuando están a solas, respondiendo con monosílabos o buscando excusas para marcharse. Si esta actitud se repite únicamente contigo, podría indicar falta de interés por acercarse.

Muestra poco interés por tus conversaciones

En una relación saludable, el interés es mutuo. Si alguien te interrumpe constantemente, cambia de tema cuando hablas o parece olvidar lo que le cuentas, podría mostrar poco interés en conocerte mejor.

Es amable, pero te excluye constantemente

Hay una diferencia entre mantener una relación cordial y demostrar un interés genuino por incluir a alguien, pues una persona puede saludarte, sonreírte y conversar contigo cuando coinciden, pero dejarte fuera de planes compartidos o de conversaciones relevantes de manera sistemática.

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Minimiza tus logros y evita hablar de ellos

Compartir una buena noticia suele ser una oportunidad para fortalecer los vínculos; sin embargo, alguien que siente resentimiento o poca simpatía hacia ti podría reaccionar con indiferencia, restarle importancia a tus éxitos o encontrar rápidamente una razón para desmerecerlos.

Hace comentarios pasivo-agresivos

Otra señal puede aparecer en forma de comentarios que parecen inofensivos, pero contienen pequeñas descalificaciones. Son comentarios sobre tu apariencia, tus decisiones, tu trabajo o tus logros que terminan haciéndote sentir incómoda, aunque la otra persona insista en que solo estaba jugando.

Frases como “qué suerte tienes, porque talento no te falta poco” o “para alguien como tú, no está nada mal”, pueden esconder una crítica detrás de una aparente felicitación.

Se siente incómoda en tu presencia

Quizá la persona estaba conversando animadamente con los demás, pero cuando te acercas se vuelve más seria, reduce sus intervenciones o parece incómoda con tu presencia.

También puede mantener cierta distancia física, evitar mirarte directamente o mostrar poca disposición para prolongar una conversación.