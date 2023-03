¿Cómo detectar una amistad falsa?

Quizá eres de las mujeres que les cuesta trabajo distinguir cuando estás frente a una amistad falsa, si es así necesitas tener claro algunos puntos: lo primero que debes entender es que no es culpa tuya que una persona no sepa ejercer una amistad, a veces dejas que el corazón te gane y no prestas atención a ciertas señales. Continúa leyendo para saber cómo detectar a una persona falsa.

Maneras de detectar una amistad falsa

No está en todo momento

¿Te ha pasado que necesitas de esa amiga que siempre te acompaña a las fiestas para que te escuche y de pronto brilla por su ausencia?, hay personas que juran que van a estar para ti en cualquier situación, sin embargo, demuestran que no puedes contar con ellas en los momentos difíciles.

Foto: Getty images

Te critica

En lugar de hacer visibles tus aciertos, solo se dedica a criticarte y cuestionar todo lo que haces; también le gusta ridiculizarte frente a otros exponiendo tus errores, incluso puedes llegar a sentir que tienen una conducta pasivo- agresiva hacia ti.

Habla mal de ti

Sin que te des cuenta esa ‘amiga’ comienza a hablar mal de ti con otras personas. En ocasiones la vida te ayuda a desenmascarar a esas amistades falsas, por alguna razón te enteras de lo que están diciendo a tus espaldas; en ese momento deberías poner un límite y comenzar a cuestionarte qué tan real es la amistad que te ofrece esa persona.

Foto: Getty images

Siente envidia

Es complicado que tú te puedas dar cuenta de esta señal, pero puedes prestar atención a los comentarios de tu alrededor, por ejemplo: apóyate de otras amistades y escucha lo que te dicen sobre esa persona, cuando alquien te tiene envidia es muy evidente para todos menos para ti, ten cuidado con esos focos rojos.

Una falsa amistad demuestra envidia Foto: Getty images

Nunca te busca

Una amistad falsa es aquella que nunca tiene tiempo para ti pero sí para los demás. Tú eres la que siempre tiene que buscarla para poder verse, hablar o pasar un rato juntas, realmente le da igual tu presencia.

Foto: Getty Images

Es muy doloroso abrir los ojos y aceptar que tú estás dando una amistad sincera y a cambio recibes falsedad por parte de los demás, ¡calma, lo único que necesitas hacer es sacar de tu vida a todas las personas que no te hacen bien!

