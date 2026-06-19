Anne Hathaway está embarazada a los 43: lo que la ciencia dice sobre el embarazo después de los 40

Anne Hathaway acaba de anunciar que está esperando a su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman, y lo hizo con un video tan sencillo como contundente: ella de espaldas, dándose la vuelta frente a la cámara con la canción Baby I’m Yoursde fondo, hasta revelar una incipiente pancita de embarazo. La pareja, que ya tiene a Jonathan de 10 años y Jack de 6, va a recibir a su tercer bebé con Anne a los 43 años, y la noticia abre una conversación que cada vez tiene más relevancia:

¿Qué significa realmente embarazarse después de los 40?

La ciencia es clara en que la edad sí cambia el panorama. Las mujeres nacen con todos los óvulos que van a tener durante su vida, y su cantidad y calidad disminuyen con el tiempo, acentuándose especialmente después de los 35 y de forma más marcada a partir de los 40.

Según el American College of Obstetricians and Gynecologists, la probabilidad de concebir de forma natural en cada ciclo menstrual a los 40 años es de aproximadamente un 5%, comparado con el 25% al 30% que tienen las parejas sanas de entre 20 y 30 años.

Eso no significa que sea imposible, significa que requiere más seguimiento. El riesgo de aborto espontáneo aumenta de forma notable a esta edad, principalmente por alteraciones cromosómicas en el embrión, y también incrementan otras posibles complicaciones como hipertensión gestacional, diabetes gestacional y mayor probabilidad de cesárea. Por eso los especialistas insisten en controles prenatales desde el primer momento y, en muchos casos, en estudios genéticos del embrión cuando se recurre a reproducción asistida.

Lo que también es cierto, y lo que casos como el de Anne Hathaway ayudan a normalizar, es que cada vez más mujeres logran embarazos saludables después de los 40 gracias a los avances en medicina reproductiva y a un acompañamiento médico más cercano.

La socióloga Emily Mann, de la Universidad de Carolina del Sur, lo describe como el “precipicio de la fertilidad”, una idea muy extendida culturalmente desde los años setenta que, aunque tiene base real, también se ha exagerado al punto de generar miedo donde a veces solo hace falta información.

La maternidad después de los 40 no es un camino sin retos, pero tampoco es la puerta cerrada que durante años se nos hizo creer. Tener un equipo médico especializado, empezar el seguimiento desde el primer momento y estar informada sobre los riesgos reales, no los mitos, es lo que realmente marca la diferencia.

