Restaurante de hamburguesas te ofrece hamburguesa gratis a cambio de una foto de tu ex

¡Es hora de sacar esas fotos de Voldemort (así le llamo yo a mi ex porque es he who shall not be named)! Este San Valentín será de mucho uso.

En algunos restaurantes de Burger King en Nueva York. Los Ángeles, San Francisco y Boston, los clientes pueden intercambiar una foto de su ex pareja por una Whopper gratuita.

¡El combo perfecto!

El restaurante de comida rápida hizo una alianza con la película Birds of Prey en la que Harley Quinn termina su relación con el Joker, por lo que harán esta espectacular promoción.

¿Te animas?