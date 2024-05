Todo lo que debes saber sobre la visita de Anya Taylor-Joy a la Ciudad de México

Después de más de cinco años de espera, el director George Miller regresa con la esperada precuela de la saga Mad Max, Furiosa que cuenta la historia de Imperator Furiosa, icónicamente interpretada por Charlize Theron en Fury Road. En esta nueva entrega, Anya Taylor-Joy se lleva el papel principal y como parte de la promoción de la película visitó la Ciudad de México. No solo nos dejó postales espectaculares en Bellas Artes luciendo un vestido metálico de Balmain, sino que también compartió todos los detalles sobre su experiencia filmando y cómo se preparó para el papel.

Foto: Israel Hernández

La actriz con ascendencia argentina conquistó a todos hablando español en conferencia de prensa y contó cuál fue su primer acercamiento a la saga de Mad Max: “Lo primero que vi fue Fury Road, me enamoré al instante. Al salir del cine, me puse de pie y aplaudí porque el mundo creado era tan único y arriesgado que me emocionó. Cuando me dieron el papel, me puse a ver todas las películas y visité los lugares de rodaje, así que sentí esa magia desde el principio”.

Taylor-Joy también compartió que las escenas de acción fueron su parte favorita, entre manejar motos y autos: “Lo irónico es que aún no tengo mi licencia de conducir. No tengo tiempo, siempre estoy trabajando. Empecé a entrenar un año antes de llegar a Australia con las motos y autos, y la primera cosa que aprendí fue un... No sé cómo decirlo en castellano, pero te lanzas con todo, con el auto; vas rapidísimo y luego das la vuelta y frenas. Fue como una montaña rusa, pero vos estás al volante”.

2024 Warner Bros.

Durante la conferencia, vestida con un diseño de Robert Wun, contó cómo el pelo de Furiosa tiene un simbolismo importante y cómo, aunque estuvo dispuesta a raparse, George Miller decidió que conservara su melena, ¿podríamos culparlo? Definitivamente no. “Para lograr el look como en la película de 2015, necesitaba una peluca”. Y es su pelo y peinado que representa el viaje y crecimiento de su personaje: “Creo que es su forma de expresar que entiende que no puede regresar a casa de la misma manera pues ahora es una criatura del Wasteland”.

Foto: Israel Hernánez

La ganadora del Globo de Oro por su actuación en Gambito de Dama, reveló que lo más importante del personaje para ella es su historia: “Ella es resiliencia; a mí me afectó mucho su historia y espero que afecte a otras chicas de buena manera. Tiene esta esperanza imposible de que puede volver a casa y es algo que sentí bastante. Además, representa la resiliencia, como cada vez que te aplastan te levantas de nuevo y en algún momento vas a conquistar; siempre y cuando te estés levantando continuamente y eso es algo que las mujeres saben”, expresó. Sobre su co-protagonista Chris Hemsworth, quien interpreta a Dementus, solo tuvo halagos para compartir (no estamos sorprendidas): “Chris es divino, tengo tanta suerte de que nuestra relación no es nada parecida a la de estos dos personajes. Fue muy humilde y es un excelente compañero.”

2024 Warner Bros.

Para Anya, el peligro no es un desafío, contó cómo se divirtió entre el lodo y la sangre, pues al ser The Witch su primera película, se siente realmente cómoda en estas situaciones: “No me dio miedo, sabes. Me re divertí. Tengo esta cosa rara de que cuando estoy en situaciones en las que estoy en un poquitito de peligro, me empiezo a reír, que es bastante raro para las otras personas, pero para mí es que lo estoy pasando bárbaro”, confesó y añadió: “Además, quiero sacarme la licencia de stunt driver, porque sé más de eso que de manejar un auto normal y me encantaría hacer algo así".

2024 Warner Bros.

Durante su visita, también exploró la ciudad y compartió fotos en puntos emblemáticos como la Casa de Frida Kahlo y el Palacio de Bellas Artes. Expresó su emoción por visitar México por primera vez, agradeciendo el cariño de sus fans: "¡Mi primera vez visitando México... gracias por el cariño!” y se mostró asombrada al mencionar “vaya ciudad la que tienen aquí".

Prepárate para la acción y la emoción con el estreno de Furiosa el próximo 23 de mayo en salas de cine.