Filtran audio de llamada entre el Monstruo de Toluca y su mamá

Hace un par de meses, la noticia de que un asesino serial de mujeres estaba suelto en Toluca estremeció al país entero.

Por suerte, el hombre, identificado como Óscar ’N’ fue capturado a finales del año pasado, después de que investigadores dieran con su paradero gracias a que usó un spot de wifi público.

Una llamada entre el presunto asesino serial y su madre ha sido filtrada a medios de comunicación y sin duda nos pone la piel chinita pues en ella confiesa que no se arrepiente de los crímenes que cometió. Además, le pidió a su mamá no preocuparse por él ya que sabe que no saldrá de la cárcel más que en ataúd.

“Tampoco te voy decir que me arrepiento. No. Nadie me va a quitar lo que hice, ni a golpes”.