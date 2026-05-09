Así será el lineup musical para la inauguración de la fiesta futbolera más grande del planeta

El Mundial ya esta a la vuelta de la esquina y el lineup musical de sus ceremonias de apertura acaba de demostrar que esto será muchísimo más que fútbol.

Belinda, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Tyla y hasta Lisa de BLACKPINK son algunos de los artistas que formarán parte de los shows inaugurales del torneo más grande del planeta.

Sí, el nivel está bastante surreal.

El Mundial 2026 quiere sentirse más grande que nunca

Será la primera Copa organizada entre México, Estados Unidos y Canadá, así que toda la experiencia apunta a ser mucho más global, espectacular y conectada con la cultura pop actual.

Por eso habrá distintos shows musicales en los países anfitriones, cada uno con artistas gigantes representando géneros completamente distintos.

México abrirá el torneo el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte con un lineup que mezcla pop, regional mexicano, urbano, rock y afrobeats.

Los artistas confirmados para México

Entre los nombres anunciados están:

• Belinda

• J Balvin

• Alejandro Fernández

• Danny Ocean

• Lila Downs

• Los Ángeles Azules

• Maná

• Tyla

Y la combinación está caótica… pero en el mejor sentido.

Hay regional mexicano, pop latino, cumbia, urbano y artistas internacionales compartiendo escenario en uno de los eventos más vistos del mundo.

Y sí, Lisa de BLACKPINK también estará involucrada

Mientras México tendrá su propia ceremonia inaugural, Estados Unidos contará con otro show musical donde aparecerán artistas como Katy Perry, Future, Anitta, Rema y Lisa de BLACKPINK.

Así que oficialmente este Mundial también tendrá momento K-pop.

Porque claramente eso era inevitable.

Esto ya no es solo deporte

Algo que queda clarísimo con este lineup es que el Mundial ya se convirtió en un fenómeno de entretenimiento total.

No solo mueve fútbol. También mueve fandoms, música, TikTok, redes sociales y momentos virales gigantes.

Y viendo el tamaño de los artistas involucrados, todo apunta a que la inauguración será uno de esos eventos que internet no va a soltar en semanas.

