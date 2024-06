Anitta revela que fue víctima de abuso cuando era una niña; estos son los detalles

Anitta recordó uno de los episodios más traumáticos de su vida en Anitta: Madre In Honório

Anitta no solo triunfa en la industria musical, sino también en la plataforma de Netflix con su documental Anitta: Madre In Honório, una producción en donde habla sin filtros sobre su vida artística, familiar y social. La intérprete de Bellakeo también recuerda alguns anécdotas del pasado, tanto positivas como negativas, pero hubo una en específico que dio de qué hablar.

La cantante brasileña hizo una inesperada confesión con la que recibió el apoyo incondicional del público: reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía tan solo 14 años de edad.

Anitta revela los detalles de su caso de abuso cuando era niña

Fue en el primer episodio del documental en el que Anitta reveló que fue víctima de violación por parte de su exnovio: “Nunca expuse esto en público. Siempre tuve relaciones medio abusivas. Cuando tenía 14 años conocí a una persona de la que tenía miedo porque era medio autoritaria conmigo, me hablaba de forma autoritaria. Yo era diferente cuando era adolescente. No era como soy actualmente”, comenzó contando y agregó: "Él estaba muy nervioso un día, y con mucho estrés. Yo tenía mucho miedo de él, y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero, hoy no estoy segura si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él”.

Anitta añadió que cuando llegó el momento en el que estaban solos, ella expresó su arrepentimiento, pero él no le hizo caso: “Pero él no me escuchó. No dijo nada. Él sólo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó, se levantó y se fue a beber una cerveza y yo me quedé mirando la cama llena de sangre”.

Anitta ya había hablado anteriormente sobre el tema en el programa de Yordi Rosado, en donde reveló que su abusador tenía más de 21 años, era agresivo y abusivo.