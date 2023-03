Estos famosos rompieron el silencio sobre el abuso sexual que sufrieron y ahora son un ejemplo de valentía para muchas personas alrededor del mundo

Son muchas las celebridades que han decidido romper el silencio y contar su historia de abuso sexual para motivar a otras víctimas a que hagan lo mismo y se atrevan a denunciar a su agresor. Si bien estos famosos tardaron en entender lo que había pasado, hoy en día son un ejemplo de valentía.

Celebridades que fueron víctimas de abuso sexual

Bella Thorne

Fue en agosto de 2018 cuando la artista se sumó al movimiento #TimesUp que lucha contra la violencia y desigualdad en Hollywood y reveló haber sido víctima de abuso sexual: “Fui abusada sexual y físicamente desde el día en que puedo recordar hasta los 14 años ... cuando finalmente tuve el coraje de cerrar la puerta por la noche y sentarme junto a ella. Toda la maldita noche. Esperando a que alguien se aprovechara de mi vida otra vez. Una y otra vez esperé a que se detuviera y finalmente lo hizo. Pero algunos de nosotros no somos tan afortunados de salir vivos. Por favor, hoy resistan cada alma maltratada. #timesup”, expresó a través de Instagram sin dar más detalles al respecto.

Nath Campos

En enero de 2021, Nath Campos compartió su historia de abuso a través de un video en YouTube, a través del cual acusó al creador de contenido, Rix, de haber abusado sexualmente de ella. “Hace unos años salí de antro con unos amigos. Prácticamente todos YotuTubers, personas que conocía desde hace muchos años. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, recuerdo pocas cosas a partir de ahí; recuerdo que vomité de camino, llegamos a mi edificio, y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien; los otros amigos se fueron (...) Recuerdo que Rix se iba a ir, recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, fue parte de o que contó Camp

Lili Reinhart

Después de que se hiciera viral una publicación de de "@whydontwediscuss”, que habla de diferentes problemáticas sociales, la protagonista de Riverdale declaró haber sido víctima de abuso sexual a los 16 años. “Wow, es una locura que esté oyendo ahora este término por primera vez. Esto es lo que me pasó cuando tenía 16 años, y nunca supe bien cómo explicarlo”. La publicación que compartió Lili junto a su confesión, dice: “El acto de utilizar una sutil presión, manipulación, fuerza emocional, gas o alcohol para forzar a un contacto sexual con alguien en contra de su voluntad, e incluye intentos persistentes de tener contacto sexual con alguien que ya se ha negado antes”.

Sarah Hyland

La actriz de Modern Family se abrió un poco más e incluso reveló detalles de su desafortunada historia de abuso: "Él era un amigo. Era la víspera de Año Nuevo en mi último año de la escuela secundaria. Todos estaban ebrios. Irrumpió en el baño en el que yo estaba. Esperaba que fuera un sueño, pero mis medias rotas de la mañana demostraron lo contrario. Pensé que nadie me creería. No quería que me llamaran dramática. Después de todo, no dije que no. El shock puede hacerle eso a una persona”.

Lucy Hale

A través de Twitter, la actriz de Pretty Little Liars se atrevió a romper el silencio hace algunos años y contó su terrible experiencia de abuso. “Nunca entendí el asalto sexual hasta esta noche. Siempre lo he comprendido, pero nunca había sufrido el verdadero dolor hasta ahora. Mi dignidad y orgullo se han roto. Estoy completamente sin palabras. Lo siento por cualquiera que haya sentido este dolor que siento yo ahora. Pero lo prometo. No voy a dejar pasar el momento sin intentar marcar la diferencia”. Sin embargo, su mensaje fue eliminado poco tiempo después.

