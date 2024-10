Andrea Nash y Javier Ibarreche unen fuerzas en Pink Project: ¿Qué ocurre después del cáncer de mama?

Pink Project es una iniciativa de Amuletto Tattoo en colaboración con otras marcas para donar tatuajes oncológicos a las sobrevivientes de cáncer de mama

En entrevista, Andrea Nash, titular de Amuletto Tatto nos contó todo sobre Pink Project, un proyecto de amor y tatuaje dirigido a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que necesitan reconstruirse física y emocionalmente después de una mastectomía.

¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre después del cáncer de mama? Si el cáncer es detectado a tiempo, generalmente el tratamiento deriva en una mastectomía, es decir, la extirpación quirúrgica de todo el seno. Luego de realizar este procedimiento quirúrgico se sugiere a la paciente realizar una reconstrucción que le permita continuar con su vida con la menor cantidad de secuelas posibles.

Aunque la reconstrucción de senos después de una mastectomía suele ser también un medio de reconstrucción física y emocional para la paciente, hay un elemento que sigue ausente y que Andrea Nash, a través de Amuletto Tatto y Pink Project quiere donar a todas las mujeres que así lo necesiten: tatuajes oncológicos del pezón y la aureola mamaria.

Cosmopolitan: ¿Cómo surge la idea de donar tatuajes oncológicos?

Andrea Nash: Hace 6 años me buscaron de Fundación Alma para intervenir una pieza del escultor Rodrigo de la Sierra, aquella pieza fue el inicio de todo esto. Nos buscaron a varios artistas, pero sólo una era tatuadora y esa artista era yo.

Pinté la pieza, la entregué con todo el amor del mundo y sin ningún costo. Tiempo después subastaron todas las piezas con Nacional Monte de Piedad, una de las que más gustaron fue la pieza que yo hice y unos meses después me llegó un video de una mujer agradeciéndome porque gracias a esa pieza la pudieron reconstruir. Para mí fue uno de los regalos más grandes que me han dado, pues, aunque en ese momento yo no lo sabía, el dinero que se recaudó de esa pieza se utilizó para pagar su reconstrucción de pecho después de haberlo perdido por cáncer.

Desde entonces, Amuletto tattoo dedica todos los martes del año a donar tatuajes oncológicos a las mujeres que lo necesitan, esto implica cerrar el estudio donde Andrea Nash y otras 5 artistas trabajan todos los días por lo que es necesario hacer más grande este proyecto que sume esfuerzos y permita que más mujeres accedan a este amoroso donativo.

Cosmopolitan: ¿Cuál es el costo aproximado de cada tatuaje oncológico?

Andrea Nash: Por tratarse de una zona tan sensible que requiere los mejores materiales como CBD para cuidar el tejido, el costo promedio por pezón es de entre 5 mil y 7 mil pesos, esto es lo que estamos dispuestas a donar en Amuletto Tattoo, cabe destacar que en este estudio sólo hay tatuadoras mujeres.

Uno de los principales objetivos de Amuletto Tattoo a través de Pink Project es recaudar los fondos suficientes para que cada vez más mujeres tengan acceso a este significativo trabajo artístico, pues luego de enfrentar el cáncer de mama, algunas sobrevivientes ven afectada su autoestima e incluso su vida sexual, cabe destacar que esta iniciativa es sin fines de lucro y es un esfuerzo colectivo al que se unen marcas como Mezcal Destreza de Javier Ibarreche e Iván Carbajal, así como Vinnculo que estará ofertando vino rosado, Hijos del Maíz antojería, expertos en comida mexicana, Hinkarink, especialistas del tatuaje y Descubre tu esencia, experta en salud mental con perspectiva de género.

Juntos han logrado construir este valioso proyecto que llevará a cabo su primera recaudación física el día:

18 de octubre a partir de las 3:00 pm en Dakota 419, col. Napóles. Alcaldía Benito Juárez, CDMX. Todos los productos que adquieras durante el evento destinarán el cien por ciento de sus ganancias para reducir la lista de espera y capacitar a más artistas del tatuaje sin ningún costo que quieran sumarse a la causa. Pink Project

Cabe destacar que no importa en qué época del año te tatúes en Amuletto tattoo, el 5% del costo total de tu tatuaje está destinado a los tatuajes oncológicos que Andrea Nash y su técnica de micro realismo hacen posible en conjunto con todos los patrocinadores.

Para agendar un tatuaje en Amuletto Tattoo basta con comunicarte a sus redes sociales o al siguiente número de WhatsApp: 5580569984 y si quieres realizarte un tatuaje oncológico puedes ponerte en contacto a través de los mismos medios y solicitar la gratuidad de la pieza para aparecer en la lista de espera.

Forma parte de este grandioso proyecto en el mes rosa y asegúrate de llegar temprano a la tattoo party, si quieres tatuarte el día del evento hay varios diseños disponibles.