“Fui drogada": la fuerte confesión de Khloé Kardashian sobre Coachella

Khloé Kardashian tiene 41 años, una empresa exitosa, dos hijos y una razón muy concreta para no volver a Coachella. La contó esta semana en el episodio más reciente de su podcast Khloé in Wonder Land, respondiendo a una pregunta de fan que parecía inocente: ¿has ido a Coachella?

La respuesta no lo fue tanto

“Fui una vez”, dijo Khloé. “Fue hace muchos años. Creo que 2016 o algo así. No fue la mejor experiencia. Me drogaron sin que yo lo supiera, aunque creo que todos los demás sí sabían.”

Lo que siguió fue una noche que claramente no olvidó: estaba en una fiesta fuera del festival cuando empezó a circular un jugo entre los asistentes. Ella lo tomó sin saber que venía cargado de algo más. “No creo que alguien me haya drogado a propósito”, aclaró. “Simplemente creo que yo fui la tonta que no se dio cuenta de que todos estaban drogados.”

Mientras procesaba lo que estaba sintiendo, Khloé se encerró en el baño durante horas. “No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que ya había pasado, que estaba drogada y todos me gritaban porque no quería salir del baño. Pero es que me asusté. Estaba muy dentro de mi cabeza. Estaba muy asustada.”

Y eso fue suficiciente, desde entonces, cero Coachella.

Lo que hace que esta confesión valga la pena más allá del chisme: Khloé no lo cuenta con drama ni como víctima. Lo cuenta con una honestidad un poco incómoda sobre lo fácil que es que algo así pase en un contexto donde “todos saben” menos tú. Y eso, en 2026, sigue siendo una conversación necesaria: el consumo no consensuado existe aunque no haya intención maliciosa detrás, y esa zona gris es exactamente donde más mujeres se han sentido perdidas sin saber cómo llamarle a lo que vivieron.

Por cierto: mientras Khloé contaba esto desde casa, el resto de la familia estaba en el festival. Kourtney con su Camp Poosh, Kendall y Kylie viendo a Justin Bieber. La ironía no se la pierde nadie.