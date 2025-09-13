Sears Falling in Fashion: te llevamos al interior de la pasarela más top de la temporada en el Museo Soumaya

La temporada otoño-invierno 2025 llegó con un despliegue de estilo y elegancia que solo podía tener lugar en uno de los escenarios más icónicos de la CDMX: el Museo Soumaya. Sears presentó su esperada pasarela Falling in Fashion , un evento que reunió lo mejor de las tendencias para la época más fría del año, entre rojos intensos, verdes musgo y grises profundos que dominaron tanto en pasarela como en front row.

Con una curaduría que fusionó la calidez de la estética barmoral —piensa en cuadros escoceses, texturas de lana y ese aire británico nostálgico— con la sofisticación del quiet luxury, la propuesta de Sears apostó por siluetas envolventes y funcionales: abrigos oversize, pantalones de corte ancho, chalecos estructurados y chamarras que abrazan el cuerpo sin perder el toque chic.

Pero no solo la moda sobre la pasarela robó miradas. La alfombra roja brilló con celebridades que llevaron con orgullo prendas de las marcas más reconocidas de Sears, confirmando que el estilo también camina fuera del catwalk.

Mane de la Parra apostó por un traje a cuadros de Tommy Hilfiger que, según nos confesó, eligió como homenaje a los estampados de los 80’s y 90’s: “Ya casi nadie se atreve con prints como estos, y eso los hace más especiales”.

Steff Coppola lució unas botas y falda de Love, acompañadas por una bolsa de Perry Ellis y un suéter cozy de Philosophy, perfecta para el clima de entretiempo.

Pablo Minor optó por comodidad con estilo: pantalón de Carlo Corinto, suéter de Generra y calzado de Flexi que completó su look con aire effortless.

Amamos este look de Tammy Parra, classy y chic, con un saco cruzado con cinturón de Elle.

Julian Soto combinó un traje sobrio de Pierre Cardin con una playera relajada de J Opus, dando un twist moderno al clásico formal.

Geraldine Bazán, siempre impecable, eligió camisa de Polo, pantalón y chamarra de Basel y zapatos de Steve Madden, demostrando que el layering puede ser tan funcional como glamuroso.

Macarena Oz encantó con una blusa de Life Styler, bolso de Livier y falda de Basel, confirmando que los básicos bien combinados son el secreto del buen vestir.

Mariazel deslumbró con una espectacular blusa Elle, combinada con un bolso Gianni Bini.

Sury Sadai también estuvo presente, llevando un look en color champagne, en el que destacó un saco de tuit de Mussi.

La pasarela de Falling in Fashion fue mucho más que una presentación de tendencias: fue una celebración del estilo individual, de la fusión entre lo clásico y lo moderno, y del espíritu de una temporada donde el frío se convierte en la mejor excusa para vestir con personalidad.

Desde Cosmopolitan, confirmamos: esta temporada, el otoño-invierno 2025 se lleva con actitud. Y Sears lo sabe.

Más de 40 modelos presentan más de 60 looks, creados con las marcas propias y exclusivas de SEARS, entre ellas: Apostrophe, Arqueology, Basel, Bruno Magnani, Benetton, Carlo Corinto, Chaps, Dockers, Elle, Fit - For Intelligent Trainers, Fukka, Generra, Haggar, J.Opus, Jeanious, Lee, Levi’s, Life Styler, Philosophy Jr., Polo Royal County of Berkshire, Tommy Hilfiger, Vitos, Voltaire & Voltaire y Yongster, por mencionar algunas.